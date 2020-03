Rostock

Es ist nach #Me too beinahe unmöglich geworden, mit Bekannten, Freunden, mit Kollegen und selbst innerhalb der Familie gänzlich unbefangen über Flirts, über das Verhältnis zwischen Frau und Mann zu reden, ohne dabei die global geführte Debatte der vergangenen Monate über Sexismus und den sexualisierten Machtmissbrauch im Hinterkopf zu haben.

Selbst Komplimente haben seither nicht selten einen faden Beigeschmack. Andererseits hat die Debatte Gespräche initiiert, die vorher mitunter vermutlich undenkbar gewesen wären.

Umgang der Geschlechter neu formulieren

Ganz gleich wie man sich in der Frage positioniert: #Me too war richtig und wichtig. Gilt es doch jetzt und für die kommenden Generationen, Verhaltensweisen auf den Prüfstand zu stellen und den Umgang der Geschlechter neu zu formulieren. Die Chance besteht. Ein Anlass, darauf aufmerksam zu machen, bietet sich: der Internationale Frauentag, den wir Frauen bewusst oder weniger vor sich hertragend am morgigen Sonntag begehen werden.

Von Juliane Lange