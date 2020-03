Rostock

Früher (also vor langer, langer Zeit, so knapp 32 Jahre zurück) gab’s Freesien vom Chef für jede Frau, eine Feier im „Kollektiv“ mit Sekt und Torte, ein offizielles Dankeschön. Nett war’s, aber irgendwie auch ein bisschen gestelzt, nicht ganz echt.

Der Staat umgarnte seine Frauen, weil sie ein wichtiger Arbeitsfaktor waren, ohne sie ging es einfach nicht. Gleichberechtigung war offiziell angesagt. Aber in der Realität waren Frauen in Führungsetagen und in der Politik eher eine Seltenheit. Genauso wie heute.

Auf uns aufmerksam machen

Deshalb sollten wir auf uns aufmerksam machen, sagen, was wir wollen, zeigen, was wir können. Nicht im Gegensatz zum anderen Geschlecht, sondern im Miteinander. Wertschätzung für Mütter und Mädchen, die in vielen Gesellschaften oft mehr leisten müssen, ich denke besonders an die Alleinerziehenden. Anerkennung für Frauen, die häufig klüger und cleverer sein müssen, um Hierarchien zu durchbrechen. Daran erinnert mich der 8. März.

Von Anett Jonuschat