8. März - Frauentag wird Feiertag in MV: In welchem Jahr es so weit sein soll

Der zusätzliche Feiertag am 8. März war im Koalitionsvertrag von SPD und Linke vereinbart worden. Ab wann es ihn geben soll, war bislang aber nicht gesagt worden. Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Jeannine Rösler, hat nun einen Termin verkündet.