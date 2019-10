Freie Tage rund um den 3.Oktober: Die 20 besten Ausflugstipps in MV

Rostock

Hurra! Ein langes Wochenende. Endlich viel Zeit für Familie und Freunde, zum Ausschlafen, in Ruhe Zeitung lesen und natürlich für tolle Ausflüge. Regionen in MV locken am langen Wochenende mit verschiedenen Veranstaltungen.

Ob Kultur, Herbstmarkt, Oktoberfest oder Drachenfest, alle Landkreise haben herbstliche Veranstaltungen zu bieten für Groß und Klein.

Viel los in Rostock :

Einmal eine Nacht im Zoo verbringen, davon träumen nicht nur die Kleinen. Bei der nächtlichen Tropenexpedition öffnet das Darwineum im Rostocker Zoo am Freitag ab 17 Uhr noch einmal seine Pforten. Bei einer spannenden Führung durch das „lebendige“ Museum werfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen und beobachten, wie sich die Tiere auf die Nacht im „Rostocker Dschungel“ vorbereiten. Wer sich diese Chance nicht entgehen lassen möchte, kann auf der Website des Rostocker Zoos seinen Besuch anmelden.

Die Rostocker Eishalle lädt am 5. Oktober zur ersten von sieben Mitternachtseislauf-Partys ein. Ab 19 Uhr können junge und alte Interessenten über 6 Stunden auf der 1.800 qm großen Eislauffläche ihre Runden zu drehen. Wer noch nicht so sicher auf den Kufen ist, bekommt einen Eispinguin zur Hilfe.

Das ist in Bad Doberan los:

Der „Kleine Herbstmarkt“ wird von Freitag bis Sonntag am Haffplatz in Rerik von 10 bis 18 Uhr stattfinden. Zum Saisonausklang präsentieren ein Kunsthandwerker und Händler ihre Keramik, Schmuck, Korbwaren, Holzkunst, Mützen und Felle. Der Eintritt dieser Veranstaltung ist frei.

In der Kunsthalle Kühlungsborn finden die Kabarett- und Kleinkunsttage vom 2. bis 5. Oktober statt. In der Ostseeallee 48 gastiert beispielsweise am Freitag um 19 Uhr Sebastian Schnoy.

Das ist in Wismar los:

Das Drachenfest in Wismar für die ganze Familie lockt am 3. Oktober in den Bürgerpark in Wismar. Ab 10 Uhr dürfen kleine und große Drachenfreunde ihre gekauften oder selbst gebastelten Werke in den Wind halten. Vor Ort können auch Drachen erworben werden und eine Bonbonfähre wird regelmäßig ihre süße Last abwerfen. Das Familienfest dauert bis 17 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Auf dem Hof des Agrarbetriebes in Steinhausen an der B 105 findet das Kürbisfest in Steinhausen statt. Am 3. Oktober von 10 bis 16 Uhr liegen etliche Kürbisse zum Verkauf und zur Verarbeitung bereit. Zu essen gibt es natürlich Leckeres aus Kürbis.

Das ist in Grimmen los:

Bier- und Schlachtefest: Von Blasmusik bis Bierglasschieben. Frühes Erscheinen sichert beim Grimmener Bier- und Schlachtefest am Sonnabend die besten Plätze. Und auch ein Freibier. Denn Punkt 11 Uhr wird das Freibier-Fass im Kulturhaussaal angestochen. Für die richtige Bierfeststimmung sorgen zunächst Mirko Redieck und Thorsten Erdmann. Es gibt Grimmener Blasmusik auf die Ohren. Und was passt zu Bier und Blasmusik besser als ein deftiges Mittagessen? Dafür sorgen auch in diesem Jahr wieder der Grimmener Fleischermeister Uwe Petereit und seine Mitarbeiter mit Kassler, Sauerkraut und Kartoffeln.

Das ist in Ribnitz-Damgarten los:

Whisky Verkostung beim Fischländer Whiskyherbst. Quelle: OZ Archiv

Im Freilichtmuseum Klockenhagenwird von Freitag bis Sonntag zum Fischländer Whiskyherbst eingeladen. Von 10 Uhr an mit offenem Ende können Genießer an den drei Tagen bei Dudelsack- und irischer Livemusik „harte und weiche Brände“ aus der ganzen Welt probieren. Spirituosen des ältesten Whiskyhauses aus den USA, Obstbrände und Rumsorten stehen im Haus Strassen zur Verkostung bereit. Dazu gibt es Lammeintopf, Rauchwurst, Lammbratwurst und marinierte Spare Ribs vom Smoker.

In Semlow wird auf dem Gelände des Schlosses am Sonnabend das traditionelle Kartoffelfest gefeiert. Um 11 Uhr beginnt das Erntedankfest in der Kirche mit Erntekrone, Posaunenchor und Chor der Kirchgemeinde Semlow-Eixen. Um 12 Uhr gibt es ein üppiges Mittagessen rund um die Kartoffel. Um 13 Uhr beginnt im Alten Saal des Schlosses ein buntes Programm mit Blasmusik, Schälwettbewerb, der Präsentation des Kartoffelmuseums sowie der Wahl der größten und skurrilsten Knolle.

Das ist in Grevesmühlen los:

Laternenfans kommen am Mittwochabend in Grevesmühlen auf ihre Kosten. Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen lädt zum Laternenumzug ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort aus geht es zur Bürgerwiese, auf der ein großes Lagerfeuer und ein Feuerwerk warten.

Am Tag der deutschen Einheit wird den Besuchern von Lindow seit vielen Jahren bei einemKunsthandwerkermarkt ein buntes Programm geboten. Etwa 25 Kunsthandwerker werden auch an diesem Donnerstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr wieder ihre Waren präsentieren. Außerdem ist bis 16 Uhr ein Falkner vor Ort und Christian Brandes will mit seinen Zauberkünsten die Zuschauer in Atem halten. Er wird um 13.30 und 16 Uhr Vorstellungen geben.

Viel Kultur in Stralsund :

Jubiläum im Theater Vor 40 Jahren wurde der sogenannte „Konzertchor“, die heutige Singakademie Stralsund gegründet. Grund genug, dieses Jubiläum mit einem Konzert zu feiern. Am Sonntag wird um 16 Uhr in das Große Haus des Theaters Vorpommern eingeladen. Unter dem Motto „Oft gehört – Unerhört“ werden die etwa 50 Chormitglieder die Besucher auf eine musikalische Reise mitnehmen. Karten sind an der Theaterkasse erhältlich.

Matinee im Theater „Lampenfieber“ heißt es am Donnerstag um 11 Uhr im Foyer des Theaters Vorpommern. Dann wird zur Matinee zu „Der Troubadour“, der Oper von Giuseppe Verdi, eingeladen. Gemeinsam werden der Generalmusikdirektor Florian Czizmadia, Dramaturgin Stephanie Langenberg, Regisseur Dirk Löschner und Ausstatter Christopher Melching ausführlich in die Oper einführen. Dazu werden Solisten aus dem Ensemble musikalische Kostproben geben. Der Eintritt zur Matinee ist frei.

Tipps für Greifswald

Am Donnerstag ist im Tierpark wiederFamilientag. Von 11 bis 17 Uhr gibt es ein pralles Programm mit Schaufütterung, Tierschau, Pilzausstellung, Ponyreiten und mehr.

Es ist immer wieder ein Highlight, wenn die Greifswalder Sternwarte ihre Kuppel öffnet. Am Donnerstagl geht es um die Planeten Jupiter und Saturn, den Andromedanebel, den zunehmenden Mond und den Doppelsternhaufen h und chi Persei. Treffpunkt: 19 Uhr; Eingang des alten Physikalischen Institutes (Domstraße 10a, Universitätsinnenhof).

Auch in Usedom ist viel los:

Am Tag der Deutschen Einheit findet alljährlich das XXL-Strandfeuerwerk auf Usedom in Form eines „Feuerwerkdominos“ entlang der Usedomer Küste statt. In allen Seebädern gibt an diesem Abend von Nord nach Süd nacheinander zehnminütige Höhenfeuerwerke. Karlshagen beginnt um 19.30 Uhr, dann setzt sich das Lichtermeer am Himmel weiter nach Trassenheide, Zinnowitz, in die Bernsteinbäder bis hin zum Finale in Ahlbeck um 21 Uhr fort.

Beim Usedomer Drachenfestival am 5. und 6. Oktober wird das Ostseebad erneut zum Mekka für Drachenfans. In der Luft, im Sand, auf der Bühne – das Usedomer Drachenfestival geht mit einem drachenstarken Mitmachprogramm für kleine und große Drachenfreunde in Karlshagen in die achte Runde. Viele drachenstarke Überraschungen warten am Samstag von 15 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr am Strand und auf dem Strandvorplatz auf die Drachenfestivalgäste. Wer keinen Himmelsgleiter oder Windvogel dabei hat, bastelt ihn einfach vor Ort.

In Zinnowitz gibt es die Altripp Ausstellung zu bestaunen. „ Alo Altripp – Ein Maler der neuen Sachlichkeit“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie Kunst am Meer in der Dünenstraße 34 in Zinnowitz. Sie wird am Sonnabend um 15.30 Uhr eröffnet. Anwesend ist auch Prof. Michael Altripp, der Sohn des Malers. Er steht für Fragen zur Verfügung. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von Tobias Altripp, dem Enkel des Malers.

Ein Erntedankfest an der Mühle gibt es am Sonnabend ab 13 Uhr. Die Mühle in Pudagla kann von interessierten Besuchern in Aktion erlebt werden. Den Gästen werden Brot aus dem Lehmbackofen, Bioprodukte, Keramik und Kunsthandwerk geboten.

Das ist auf Rügen los:

Auch auf Rügen gibt es ein Herbstfest! Das Herbstfest auf dem Bodden-Markt Glowe: heißt am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr willkommen, gemeinsam einen erlebnisreichen Tag im neuen Ortszentrum von Glowe zu verbringen. Unter dem Motto „Rügen kreativ“ wird es ein buntes Markttreiben geben. Händler regionaler Produkte, Kunsthandwerk und vieles mehr bietet das Marktgeschehen und damit vielfältige Möglichkeiten zum Bummeln, Stöbern, Schnacken und Genießen. Musikalisch können sich Besucher auf das Duo „Semper“ freuen. Die beiden Musiker begleiten den Tag mit einer wilden Reise durch Rockklassiker und Evergreens

Von Nora Reinhardt