Rostock/Güstrow

Weil hunderte Dosen des Corona-Vaccines von AstraZeneca in MV bisher nicht verimpft werden konnten und auf Abnehmer warten, ändert MV die Impf-Reihenfolge: Noch in dieser Woche sollen im Nordosten auch (Grundschul-)Lehrer, Polizisten im Außendienst, chronisch Kranke und auch Hausärzte die schützende Spritze erhalten. „Wir können es uns nicht leisten, dass Impfstoff unverimpft in der Kühlung liegen bleibt“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts.

Allein der Landkreis Nordwestmecklenburg suchte in den vergangenen Tagen Impf-Willige für 200 Dosen des britisch-schwedischen Impfstoffs. Der Landkreis Rostock konnte in dieser Woche bisher nicht mal die Hälfte der AstraZeneca-Dosen verimpfen, sitzt ebenfalls noch auf gut 200 Dosen. Und auch in der Hansestadt Rostock gäbe es ab Freitag noch freie Termine für AstraZeneca-Impfungen.

Lehrer werden ab 8. März geimpft

131 000 Menschen in MV sind bereits mindestens einmal geimpft. Problem bisher: Das Vaccine ist nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Und bisher darf es nur an medizinisches Personal und an Menschen verabreicht werden, die regelmäßig beruflich in besonders geschützten Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen zu tun haben. Auch an Friseure, Physiotherapeuten, Zahnärzte. Das ändert sich ab sofort: MV startet mit den Impfungen in der Risikogruppe 2.

„Wir erwarten in den nächsten Tagen 30 000 Dosen von AstraZeneca“, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Um die verimpfen zu können, wird die Impf-Hotline des Landes personell verstärkt. 15 zusätzliche Mitarbeiter sollen die Termine koordinieren, die mobilen Impfteams der Landkreise möglichst noch diese Woche die ersten Schulen und Kitas besuchen. Stephan Meyer, zuständiger Dezernent im Landkreis Rostock, kündigt bereits an: „Wir öffnen unser Impfzentrum am Sonnabend, damit wir schnell auch unsere Lehrer schützen können.“

Die Grünen fordern bereits, AstraZeneca-Dosen, die bis zum Abend eines Impf-Tages nicht verabreicht werden konnten, für alle Bürger freizugeben. „Damit gewinnen wir mehr Flexibilität und somit auch eine höhere Geschwindigkeit bei den Impfungen“, so Spitzenkandidat Dr. Harald Terpe.

Impfung für alle über 80 bis Ende März

Auch für Senioren über 80 Jahre, die noch auf einen Termin für ihre Impfung warten, gibt es gute Nachrichten aus Schwerin: Bis Ende März wird MV 100 000 Dosen des Impfstoffs von Biontech-Pfizer erhalten, der für die Hochbetagten vorgesehen ist. „Mit den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen sind wir fast durch. Und wir sehen deutlich, welchen Erfolg das hat: Wir haben keine Todesfälle mehr in diesen Einrichtungen, kaum noch schwere Erkrankungen“, so Schwesig.

Minister Glawe versichert bereits, dass spätestens Ende März alle Menschen über 80 Jahre einen Impftermin bekommen sollen. Bis Ende April will Glawe sogar alle Bürger über 65 Jahre geimpft haben. Auch Hausärzte und ihre Mitarbeiter sollen in den kommenden Wochen bereits geschützt werden. Denn Glawe geht davon aus, dass ab April auch das groß angelegte Impfen in Hausarzt-Praxen beginnen kann.

Der US-Konzern Johnson & Johnson hat in den USA bereits eine Zulassung für seinen, den vierten Corona-Impfstoff, erhalten. Ein entsprechender Antrag für die EU liegt bereits bei der zuständigen Behörde. Das Vaccine, das unter anderem an der Uni-Klinik in Rostock getestet worden war, ist bei Kühlschranktemperaturen haltbar, schützt auch vor den Mutationen und wirkt bereits nach der ersten Impfung.

Von Andreas Meyer