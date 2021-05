Rostock/Wismar

Ohne Corona-Test zum Friseur, in den Zoo oder Baumarkt. Seit dem ersten Mai haben vollständig geimpfte Menschen in MV mehr Freiheiten, weitere folgen nun bundesweit. Doch bisher haben lediglich 130 714 Menschen im Land den vollständigen Impfschutz. Das entspricht 8,13 Prozent (Stand: 7. Mai). Immerhin 33,86 Prozent erhielten bereits die erste Impfung. Nutzen die Geimpften in Mecklenburg ihre neu gewonnenen Freiheiten?

„Wir merken nichts davon“, sagt Michael Werner, Direktor des Wismarer Tierparks. Da die Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg erstmalig am Donnerstag wieder unter der magischen 100er Marke lag, gilt dort nach wie vor: Parkbesuch nur mit negativem Corona-Test – oder eben vollständiger Impfung. „Der Anteil der Geimpften ist doch bisher verschwindend gering. Und dann ist es auch noch die Altersgruppe, die eher selten zu uns kommt. Wir sind auf Familien ausgerichtet“, meint Werner.

Diese Freiheiten dürfen Geimpfte genießen 6,9 Prozent der Einwohner in Rostock, 6,4 Prozent im Landkreis Rostock und 7,5 Prozent in Nordwestmecklenburg haben laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) inzwischen die zweite Corona-Impfung erhalten. Wobei sich die Zahlen nur auf die durchgeführten Impfungen in den Impfzentren beziehen. Impfungen, die von Krankenhäusern oder von niedergelassenen Ärzten durchgeführt werden, sind unter dieser Rubrik nicht erfasst. Insgesamt sind 8,13 Prozent der Menschen in MV vollständig geimpft. Seit 1. Mai entfällt für diese Personengruppe die Testpflicht beim Friseur, vor dem Zoobesuch und dem Einkauf im Baumarkt. Gleiches gilt für Covid-19-Genesene. Weitere bundesweite Lockerungen für Geimpfte und Genesene hat der Bundesrat am Freitag, den 7. Mai, beschlossen. Für sie fallen nun auch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen weg. Auch in sämtlichen Geschäften – insofern sie öffnen dürfen – ist kein negativer Corona-Test mehr nötig.

Freiheit für Geimpfte bringt Zoos und Baumärkten nichts

Er habe nicht viel Hoffnung, dass zeitnah ein so hoher Prozentsatz der jungen Leute geimpft ist, dass es sich für den Tierpark lohnen würde. „Die Tests sind auf jeden Fall zu aufwendig, um mal eben zu uns zu kommen“, bedauert der Direktor. Im Moment habe der Zoo so gut wie keine Besucher. „Dem Schweriner Zoo geht es genauso. Die haben deshalb nun von Montag bis Donnerstag geschlossen“, berichtet er. Werner setze mehr darauf, dass die Inzidenz weiter sinkt und für den Eintritt bald kein negativer Test mehr notwendig ist.

Auch bei den Baumärkten schlägt sich die Testpflicht nieder. In den Teilen Mecklenburgs, in denen die Inzidenz noch über 100 oder noch keine sieben Tage darunter ist, gilt sie auch dort. In Wismar und Grevesmühlen wollte kaum einer mit uns reden, die Stimmung ist schlecht. Die Kunden fehlen, die Freiheit für Geimpfte bringe da auch nichts, wie zumindest eine Angestellte des BGB Baumarktes in Grevesmühlen sagt. „Ich kann nichts dazu sagen, wie es läuft, wenn einer zweifach geimpft ist. Wir haben keine Erfahrungen damit“, sagt sie reserviert – dann ist das Gespräch beendet.

Nachfrage bei Friseuren in Wismar und Grevesmühlen steigt leicht

Und wie sieht es bei den Friseuren aus? „Es kommen wieder mehr Leute, gerade die Älteren, die keine Lust auf die Tests hatten. Nach und nach macht sich das im Bestellbuch bemerkbar“, freut sich Finn Kadura, Inhaber des Friseursalons „Gädert“ in Grevesmühlen. Durch die Testpflicht, die Anfang April eingeführt wurde, sei der Ansturm nach der Wiedereröffnung im März schlagartig abgeebbt.

Das berichten auch alle anderen Friseure, mit denen wir sprechen. „Locker 50 Prozent der Kunden sind mir wegen der Tests weggebrochen“, beklagt Jörg Zecher, der den Friseursalon „Fristyler“ in Wismar betreibt. Diesen Verlust könne nun auch die neue Freiheit für Geimpfte nicht auffangen: „Schaut man sich mal an, wie viele Menschen bereits geimpft sind und wie viele Friseure es in MV gibt, bleiben ja für jeden Salon im Schnitt höchstens ein bis zwei Prozent der Kunden, die ohne Test kommen können.“

Laut Zecher komme es natürlich auch darauf an, welche Zielgruppe man bedient. „Bei mir ist es ein guter Mix aus Jung und Alt. Trotzdem werde ich vielleicht fünf Prozent mehr Umsatz durch Geimpfte machen. Bis ausreichend Leute voll geimpft sind, dauert es aber noch zu lang, als dass es sich für uns lohnen wird“, meint er.

Beim Friseur-Besuch gilt eigentlich: ohne negativen Corona-Test, kein Schnitt. Doch für zweifach Geimpfte entfällt die Testpflicht in MV seit einer Woche. Quelle: Maria Baumgärtel

Friseursalons in Rostock müssen Kunden mit Erstimpfung wegschicken

In Rostock das ähnliche Bild: „Ich hatte heute meine erste vollständig geimpfte Kundin“, erzählt eine Mitarbeiterin des Friseursalons „Twenty-20“. Eine weitere war ohne Test, aber mit einfacher Impfung da. „Sie dachte, das geht, aber ich musste sie leider wieder wegschicken.“ Kein Einzelfall, wie die Mitarbeiter des „Fon Friseurs“ am Brinck erzählen. Salonleiterin Annika Krieg hat aber den Eindruck, dass sich die Testfreiheit doch leicht auf die Termine auswirkt.

Ein, zwei ältere Kunden, die keinen negativen Covid-Nachweis brauchten, hatte man auch schon im Friseur „Klinck“ im KTC. Hier steigt ebenfalls die Nachfrage nach Terminen ein wenig. „Das hat aber nichts mit der Testfreiheit zu tun. Die Leute wollen einfach wieder zum Friseur und überwinden sich zum Test“, ist sich Salonleiterin Steffi Dikof sicher.

Rentnerin: „Für junge Leute wären Freiheiten wichtiger“

Martin Benkenstein, der mit seiner Enkelin gerade auf dem Weg zum Spielplatz ist, hätte kein Problem damit, sich weiterhin testen zu lassen. „Ich freue mich aber darauf, wieder problemlos zu meinen Kindern reisen zu können, sobald ich Mitte Juli den vollen Impfschutz habe. Und entspannt ins Restaurant zu gehen, wenn die Gastronomie endlich öffnet“, sagt der 64-Jährige.

Ein paar Meter weiter am Doberaner Platz wartet eine 82-jährige Dame auf die Straßenbahn. Sie hat bereits beide Impfungen und ist auf dem Weg ins Pflegeheim zu ihrem Lebensgefährten. „Dafür brauche ich nun keinen Test mehr“, freut sie sich. Dennoch seien die Besuchszeiten sehr eingeschränkt. Von den anderen Freiheiten profitiere sie als Rentnerin aber weniger. „Für die jungen Leute wären die viel wichtiger“, sagt sie mit Nachdruck und steigt in die Bahn.

