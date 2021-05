Rostock

Von Covid-19 Genesene können in Mecklenburg-Vorpommern bereits Lockerungen im Alltag genießen. Sie dürfen in Restaurants essen oder Dienstleistungen wie etwa den Friseurbesuch wahrnehmen, ohne sich testen lassen zu müssen. Kontaktbeschränkungen gelten für sie nicht.

Als Genesene gelten Personen, die einen Nachweis besitzen, bereits an Corona erkrankt gewesen zu sein. Der zugrunde liegende positive Test darf mindestens 28 Tage bis maximal sechs Monate zurückliegen. In diesem Zeitraum gelten für Genesene die gleichen Regeln wie für vollständig geimpfte Personen.

Bei vielen Menschen nimmt eine Corona-Infektion einen so milden Verlauf, dass Betroffene unter Umständen gar nicht bemerken, dass sie die Infektion überstanden haben. Oder Symptome werden nicht bemerkt oder fehlgedeutet.

Wie kann ich feststellen, ob ich bereits unbemerkt Corona hatte?

Es gibt eine Reihe von Symptomen, die Anzeichen für eine Corona-Infektion sein können, aber vom Betroffenen oft nicht als als solche wahrgenommen werden, weil sie nur schwach auftreten oder atypisch sind.

Schnell- und Selbsttests sind keine sichere Diagnose, sie bilden laut Robert-Koch-Institut (RKI) lediglich eine Momentaufnahme ab, also ob jemand aktuell mit dem Coronavirus infiziert ist.

Ob eine Person bereits infiziert war und nun genesen ist, kann man mit einem Antikörpertest herausfinden, also per Labordiagnostik. Nach einer überstandenen Coronavirus-Erkrankung hat Ihr Immunsystem Abwehrstoffe gegen diesen Erreger gebildet, die für gewisse Zeit im Blut nachweisbar sind.

Wie funktioniert das?

Beim Antikörpertest unterscheidet man zwei Varianten: Den Test, bei dem der Hausarzt dem Patienten Blut abnimmt und zur Analyse ins Labor schickt. Hier findet man heraus, ob Antikörper im Blut vorhanden sind.

Die zweite Variante ist der Neutralisationstest. Bei diesem wird das Blutserum des Patienten im Labor mit Teilen des Coronavirus in Kontakt gebracht und es wird geprüft, wie „gut“ das Virus abgehalten wird. „Je besser die Antikörper andocken, desto weniger Serum brauche ich dafür“, erläutert Thomas Lorentz aus dem Vorstand des Berufsverbands Deutscher Laborärzte. Eine absolute Sicherheit biete dieser Test zwar nicht, aber man könne schon sagen: „Ein positiver Neutralisationstest heißt fast immer, dass man geschützt ist.“

Der Immunologe Professor Carsten Watzl ordnet die Aussagekraft der Tests wie folgt sein: Zwar sei der Neutralisationstest präziser. Studien zeigten aber einen Zusammenhang zwischen der Menge von Antikörpern und der Menge neutralisierender Antikörper. „Anders gesagt: Wenn ich viele Antikörper im Blut habe, ist es höchst unwahrscheinlich, dass all diese Antikörper nicht an der richtigen Stelle des Virus ansetzen“, sagt der Experte von der TU Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Das heißt: Auch einfache Antikörpertests liefern eine gewisse Schutzaussage. Aber die Aussagekraft ist eben begrenzt.

Wie viel kostet ein Antikörpertest und wo bekomme ich ihn?

Einfache Antikörpertests, bei denen der Hausarzt Blut abnimmt und zur Analyse ins Labor schickt, kosten nach Angaben von Lorentz 17,50 Euro, Neutralisationstests liegen bei 50 bis 60 Euro.

Im Internet werden Antikörpertests für zu Hause angeboten. Bei diesen wird in der Regel Kapillarblut aus der Fingerkuppe auf eine Testkassette gegeben. Diese zeigt dann per Farbmarkierung ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest ein positives oder negatives Ergebnis an. Eine andere Variante sind Testkits, bei denen man die selbst entnommene Blutprobe einschickt, sie schlagen online durchaus mit 50 bis 70 Euro zu Buche. Fachleute raten jedoch dringend von diesen Tests zum Selbermachen ab.

Wenn ich bereits Corona hatte, ist es dann schädlich, wenn ich mich gegen Covid-19 impfen lasse?

Es ist davon auszugehen, dass Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, zumindest vorübergehend über einen gewissen Schutz vor einer Erkrankung verfügen, sagt die am Robert-Koch-Institut ansässige Ständige Impfkommission (Stiko): „Aufgrund dieser anzunehmenden Immunität, zur Vermeidung überschießender Nebenwirkungen (überschießende systemische Impfreaktionen) und in Anbetracht des bestehenden Impfstoffmangels sollte eine einmalige Impfung von Personen mit durchgemachter Infektion (labordiagnostisch gesichert) nach Ansicht der Stiko unter Berücksichtigung der Priorisierung frühestens 6 Monate nach Genesung erwogen werden.“

