Rostock

Der Impfgipfel der Bundesregierung am Montag, auf dem Freiheiten für Geimpfte und von Covid-19 Genesene beschlossen werden sollen, hat neuerlich eine Gerechtigkeitsdebatte unter Lesern ausgelöst. Es geht etwa um Ausnahmen von den geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Lars Bergemann ​sagt: „Nun also doch. Jetzt wird privilegiert. Eigentlich sind nach dem Grundgesetz alle gleich, aber nun hält sich Politik nicht mehr daran.“ Carsten Rother ​findet: „Darüber kann man nachdenken, wenn allen ein Impfangebot gemacht wurde. Vorher ist solch ein Schritt eine große Ungerechtigkeit. Man muss ja dann Nachteile befürchten, wenn man noch keine Impfung hat. Viele wollen sich impfen lassen, können es aber aufgrund der Priorisierung nicht.“ Auch Olaf Hötzel ​sieht es so: „Absolute Frechheit, solange nicht alle wenigstens einen Impftermin angeboten bekommen haben.“

„Vor dem Gesetz erhält jeder ein Impfangebot“

Liz Nm ​hält für sich fest: „Ich persönlich würde aus Solidarität auf weitere Freiheiten verzichten, bis alle, die geimpft werden wollen, dann auch geimpft sind. Dann verzichten die Alten für die Jungen. Umgekehrt wird es ja auch gemacht. Ist jetzt ja eine Frage der Zeit, bis wir alle wieder einigermaßen normal leben können.“ Und Rolf Ho ​betont noch mal: „Wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, wäre eine solche Maßnahme nicht nötig“, denn, so Ho, „als Geimpfter ist man weitgehend immun und nach den neuesten Erkenntnissen auch nicht mehr ansteckend.“ Widerspruch kommt da von OZ-Leserin Ulrike Bo​: „Veto“, sagt Bo. Und weiter: „Ich kenne bereits Geimpfte, die die zweite Impfung hatten und sich trotzdem mit der Mutation angesteckt haben, so passiert bei der Arbeit. Man hat als Geimpfter einen milderen Verlauf, aber dass man nicht mehr ansteckt, stimmt schlichtweg nicht.“

Lesen Sie auch:

Emil Adolf ​betont: „Vor dem Gesetz erhält jeder ein Impfangebot, das ist die Gleichheit. Für alle, die dem nicht nachkommen, gelten andere Regeln. Ist doch völlig okay.“ Adolf bedient sich zur Veranschaulichung eines Vergleichs. „Es ist wie in der Familie, die einen Strandausflug macht. Wer zu Hause bleibt, kann nicht baden gehen.“ Cornelia Schenk ​verstehe die ganze Aufregung nicht, so notiert sie es. „Warum sollte eine vollständige Impfung nicht einem tagesaktuellen Test gleichgesetzt sein? Das ist doch keine Vergünstigung in dem Sinne, sondern nur logisch und hat auch nichts mit ,Impfpflicht durch die Hintertür’ zu tun.“