Freizeiteinrichtungen in MV geschlossen: So geht es Kinos, Theatern und Veranstaltern

Rostock

„Sorry, we’re closed, vorübergehend geschlossen“: Diese Mitteilung an der Tür weist Besucher des Cinestar-Kinos in Stralsund auf die derzeit pandemiebedingte Schließung der Einrichtung hin. Was vielerorts schon seit Wochen gilt, ist seit Montag nun flächendeckend der Fall: In ganz Mecklenburg-Vorpommern müssen Kinos, Theater- und Opernhäuser, die Innenbereiche von Museen und Ausstellungen, die Innenbereiche von Zoos, Schwimmbäder und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben. Grund dafür sind die Entwicklungen in der Corona-Pandemie im Nordosten.

„Das tut wirklich weh. Ich bin traurig und frustriert. Gerade in der Hauptgeschäftszeit schließen zu müssen, ist eine Katastrophe“, sagt Oliver Fock, Betreiber der Cinestar-Kinos unter anderem in Wismar, Stralsund und Rostock. Bis Sonntag konnte zumindest das Haus in Wismar noch geöffnet bleiben – doch seit Montag ist dort nun auch Schluss.

Verband kritisiert Landesregierung

„Auch wenn wir wieder Verlustausgleich bekommen – wir wollen Kino machen. Die Mitarbeiter haben sich gefreut. Jetzt sind sie wieder in Kurzarbeit.“ Immerhin: Filmbestellungen können storniert werden, die amerikanischen Filmstudios würden sich verständnisvoll zeigen.

Der Programmkinoverband AG Kino-Gilde zeigt sich indes in hohem Maße besorgt über den Kurs der Landesregierung in MV und die daraus resultierende Perspektivlosigkeit der geschlossenen Kinos. „Noch immer werden Kinos trotz des geringen Infektionsrisikos nicht als sichere Orte gesehen, noch immer erfahren Kinobetreiber eine Ungleichbehandlung und werden in ihrer Existenz bedroht“, so Christian Bräuer, Vorsitzender des Verbands. Die Einrichtungen hätten sich im Kontext der Pandemiebekämpfung vorbildlich verhalten – es wäre nun ein wichtiges Zeichen, sie wieder zu öffnen.

Bereits 2G plus ein Verlustgeschäft

Das hofft auch Anne Kellner, Betreiberin des Programmkinos „Liwu“ in Rostock, die bereits am 9. Dezember alle Veranstaltungen absagen musste. „Niemand möchte sich infizieren. Aber wir Kulturträger haben alles getan, damit nichts passiert. Ich finde die Situation schwierig und kann sie nicht verstehen.“ Bereits mit der Einführung der 2G-plus-Regelung seien die Besucherzahlen massiv eingebrochen, teilweise sechs Besucher am Tag im Kino gewesen. „Kino ist etwas Spontanes. Da möchte niemand viel organisieren müssen“, sagt sie.

Auch wenn sie mit Überbrückungshilfe und Projektförderungen gut über die Runden kommt – für Kellner kein Dauerzustand. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einmal funktionieren wird, die Kultur bis zum Sommer geschlossen zu halten.“

Zurückhaltung beim Ticket-Kauf

Frank Berger, Geschäftsführer von Kulturbotschafter Events, der unter anderem in Rostock, Schwerin und Greifswald organisiert, hofft auf den Frühling. „Es ist ein komisches Gefühl, dass jetzt wieder alles zurückgedreht werden musste. Wir hatten im Dezember nicht eine Veranstaltung, werden im Januar keine haben und auch für Februar wird gerade alles hin- und hergeschoben“, sagt er. Zuletzt war unter anderem nach dreimaliger Verschiebung das Konzert von Johannes Oerding in der Rostocker Stadthalle abgesagt worden.

Im letzten Jahr habe sich – etwa bei den Picknick-Konzerten im Rostocker Iga-Park – gezeigt, dass der Sommer die Branche gerettet hat. Berger plant unter anderem Auftritte von Seeed, Clueso und den Broilers, auch Evanescence sollen nach Rostock kommen. „Allerdings sind die Leute gerade sehr zurückhaltend beim Ticketkauf. Das sorgt natürlich auch nicht gerade für Sicherheit.“

Mecklenburgisches Staatstheater stellt Spielbetrieb ein

Vom 11. Juni bis zum 26. Dezember wurde im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin gespielt – doch auch dort herrscht seit Montag wieder Zwangspause. Der Spielbetrieb wurde bis zum 9. Januar eingestellt. „Wir bedauern außerordentlich, dass wir als letztes Theater in Mecklenburg-Vorpommern nun ebenfalls den Spielbetrieb nicht mehr fortführen können. Besonders schmerzhaft ist, dass wir die feierlichen Konzerte mit der 9. Sinfonie und das Neujahrsprogramm nicht aufführen werden“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Christian Schwandt.

„Aber Omikron ist auch für uns eine Aufgabe, die wir derzeit nicht mit Disziplin und Hygienekonzepten lösen können.“ Der Probenbetrieb für die kommenden Inszenierungen sei davon nicht betroffen, müsse aber unter angepassten Bedingungen stattfinden.

Seit Dienstag: Warnstufe „Orange“

Auch Ausstellungen und Galerien fallen unter die neuen landesweiten Regelungen. Bis zuletzt hatten unter anderem die Museen in Wismar geöffnet. Doch nun stehen auch Besucher des Stadtgeschichtlichen Museums des Schabbells, des Phantechnikums und des Welt-Erbe-Hauses vor verschlossenen Türen.

Die für die Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz beträgt am Dienstag 8,6 – und ist damit im Vergleich zum Vortag um 1,1 gesunken. Der Wert liegt damit wieder unter der kritischen Marke 9. Damit steht die Corona-Warnampel des Landes nun wieder auf Orange. Bleibt das für mindestens fünf Tage so, könnten die seit Dienstag geschlossenen Kultur- und Freizeiteinrichtungen landesweit wieder öffnen – vorausgesetzt, der Kreis oder die kreisfreie Stadt selbst befindet sich nicht in Stufe Rot.

Von Katharina Ahlers