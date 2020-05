Warum ein Koch in Warnemünde doppelt so viel Arbeit hat. Weshalb sich vor einem Fischkaten in Ahrenshoop lange Schlangen bilden. Und was ein Ehepaar aus Köln den Zuhause gebliebenen von ihrer Zeit in MV berichten wird. OZ-Reporter Moritz Naumann war am Pfingstsamstag im Land unterwegs.