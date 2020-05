Rostock/Stralsund

Freude in der Gastronomie im Nordosten, aber auch Sorgenfalten: Ab dem 9. Mai dürfen Restaurants und Gaststätten MV-weit zwischen 6 und 21 Uhr wieder öffnen – sowohl Gasträume als auch Terrassen. Die zwischen der Branche und der Landesregierung vereinbarten Auflagen haben es aber in sich. Am 18. Mai sollen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen folgen. Zuvor jedoch muss die Politik Kontaktverbote lockern. Die Resonanz ist durchwachsen.

Regeln für Gastronomie: Maximal sechs einander bekannte Gäste dürfen an einem Tisch sitzen, zwischen Tischen ist 1,50 Meter Abstand Pflicht, der Hauptgast muss seine Telefonnummer hinterlegen, Kellner tragen Atemschutz, Buffets sind nicht erlaubt.

Kellner mit Maske: „Wie soll man Gäste so lächelnd begrüßen?“

Gesine und Borwin Wegener vom Restaurant „Old Western“ in Rostock sehnen die Öffnung herbei. Quelle: Klaus Amberger

„Das ist ja gar nicht so schlimm“, reagiert Borwin Wegener vom Restaurant „Old Western“ in Rostock. Er könne die Wiedereröffnung kaum erwarten, sagt der Gastronom. „Wir freuen uns sehr.“ Natürlich müsse das Restaurant womöglich an Tischen und Stühlen ausgedünnt werden, das sei aber lösbar. „Wichtig ist, dass wir wieder Umsatz haben“, so Wegener. Auch wenn das Speisenangebot noch verringert sei. Was ihn jedoch bedrückt, sei der Maskenzwang fürs Personal. „Wie soll man seine Gäste so lächelnd begrüßen?“ Großes Interesse am Restaurant gebe es bereits wieder. Die erste Buchung sei am Montagabend per E-Mail bei ihm eingegangen, nachdem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die Lockerung bekanntgab.

Unternehmer fürchtet viele Insolvenzen in MV

Mit Abstiegskampf im Fußball vergleicht dagegen Gert Griehl vom „Pier 14“ in Zinnowitz ( Usedom) mit Restaurant und Läden die Situation des Unternehmens. „Ich stelle mich aufs Härteste ein.“ Er fürchte bald „Masseninsolvenzen“ in MV, weil Firmen nach dem Lockdown nicht wieder auf die Beine kommen. „Es wird Zeit“, sagt Griehl zur Lockerung der Gastronomie. Aus seiner Sicht wäre die Schließung nie nötig gewesen. Viele Regelungen verstehe er nicht. Beispiel: „Ich kann mir einen Restaurantbesuch nicht vorstellen, wenn der Kellner eine Maske trägt.“

60-Prozent-Grenze im Hotel: Gästen absagen wie bei einer Lotterie

Peter Bahrdt, der in Barhöft bei Stralsund das Restaurant „Waterkant“ betreibt, ist sich noch nicht sicher, ob er am Samstag öffnet. Grund: Die Gastronomie, auch Lieferanten müssten erst einmal wieder hochgefahren werden. Er hätte sich „eine länger planbare Entscheidung“ der Politik gewünscht. Denn auch beim Personal müsse er jetzt entscheiden: „Wer kommt, wer noch nicht? Das führt zu Unmut“, so Bahrdt. Grundsätzlich könne er mit den Auflagen für die Gastronomie gut leben. Anders sehe es für Hotel und Pension aus, die zum Geschäft gehören. Grund: Ab Pfingsten dürfen 60 Prozent Gäste ins Haus. Es gebe aber lange Vorbuchungen. „Ich muss jetzt entscheiden: Welchen Gast werfe ich raus, wen nicht?“, so Bahrdt. „Das ist wie eine Lotterie.“

Binzer Restaurant startet mit „angezogener Handbremse“

Das bestätigt Harald Schewe von der „Villa Salve“ in Binz auf Rügen. Auf der einen Seite sei da Freude über den Neubeginn. „Das ist ein wichtiger Fingerzeig für alle und Motivation“, so Schewe. Er werde die Gastronomie wegen der Kurzfristigkeit aber „mit angezogener Handbremse“ starten. Sorge bereite ihm, dass das Hotel zunächst nicht alle Gäste aufnehmen darf. „Viele haben seit dem letzten Jahr vorgebucht.“

Die 60-Prozent-Marke stört auch Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in MV und Chef des Hotels „Mecklenburger Hof“ in Gnoien. Dies könne nur ein Schritt auf dem Weg zur Komplettöffnung sein. „Es ist ein Kompromiss“, so Schwarz. Mehr sei bei den Verhandlungen mit der Regierung nicht drin gewesen.

Zustimmung und Kritik aus dem Landtag

Auch im Landtag findet der geplante Tourismusstart Widerhall. „Ich bin erfreut über den Umfang und die Schrittfolge der Einigung zwischen Landesregierung, Dehoga und Tourismusverband“, sagt Wolfgang Waldmüller ( CDU). „Alles, was hygienisch vertretbar ist, muss erlaubt sein.“

„Wir begrüßen die Öffnung von Restaurants und Hotels“, so Nikolaus Kramer ( AfD). Die geringen Infektionszahlen hätten dies nach seiner Ansicht allerdings schon früher ermöglicht. Eine Begrenzung der Öffnungszeiten sei „unsinnig“, so Kramer. „Dem Virus ist es egal, wie spät es ist.“

Lob für die Öffnung kommt von Simone Oldenburg (Linke). Dann aber Kritik: „Dieser plötzliche Kurswechsel erweckt den Eindruck, dass der Kompass vollends verloren ist.“ Für sie sei insbesondere die Lockerung für Touristen aus dem ganzen Bundesgebiet unverständlich, so Oldenburg. Das führe die strikten Schutzmaßnahmen der vergangenen Wochen „schon beinahe ad absurdum“. Das Schlimmste wäre, wenn die Branche bei einer neuen Corona-Welle bald wieder schließen müsste.

Von Frank Pubantz