Am Freitag plant die Fridays for Future-Bewegung ihre bislang größte Demonstration. Im Gegensatz zu den bisherigen Aktionen sind zum dritten globalen Kimastreik nicht nur Schüler und Studenten aufgerufen. Der Appell richtet sich gezielt an die ganze Bevölkerung.

Weltweit haben die Aktivisten Proteste in mehr als 2300 Städten in 137 Staaten angekündigt. In Deutschland sind bereits über 500 Demonstrationen angemeldet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind Protestaktionen geplant. Die IG Bau hat Beschäftigte aus 7600 Betrieben in Vorpommern-Rügen zu einer „Job-Klima-Pause“ aufgerufen. Alle Informationen im Überblick.

Wo und wann finden Demos in MV statt?

– Bergen auf Rügen; Markt 2; 10 Uhr– Demmin; Luisenplatz; 10 Uhr– Greifswald; Mühlentor; 10 Uhr – Waren; Neuer Markt; 10 Uhr– Schwerin; Südufer Pfaffenteich; 11.30 Uhr– Anklam; Markt; 13 Uhr– Rostock; Hauptbahnhof; 13 Uhr– Ludwigslust; Bahnhof; 14 Uhr– Wismar; Markt; 14 Uhr

Die Organisatoren von Fridays for Future haben eine interaktive Karte mit den Demonstrationen in ganz Deutschland erstellt. Wo und wann eine Demo – nicht nur in MV – stattfindet, können Sie auf dieser Karte sehen:

Wer darf teilnehmen?

In Deutschland gilt die Schulpflicht. Schüler sind per Gesetz dazu verpflichtet am Unterricht teilzunehmen. Arbeitnehmer hingegen müssen selbst dafür sorgen, sich die notwendige freie Zeit zu verschaffen, wenn sie demonstrieren wollen. Unproblematisch ist es, wenn die Firma dazu ermuntert oder zumindest duldet, dass sich die Belegschaft am globalen Klimastreik beteiligt. Wer Überstunden abbaut oder einen Tag Urlaub nimmt, muss sich ebenfalls keine Gedanken machen.

Wie können Sie die Proteste verfolgen?

Die offiziellen Hashtags der Veranstaltung auf der Internet-Plattform Twitter lauten #fridaysforfuture, #allefuersklima und #klimastreik. Alle Entwicklungen des Tages können Sie am Freitag auch bei uns im OZ-Liveticker verfolgen.

Warum wird am 20. September demonstriert?

Das Datum wurde nicht zufällig ausgewählt. Das Klimakabinett der Bundesregierung will am Freitag in Berlin ihr Maßnahmenpaket zur Erreichung der Klimaziele vorlegen. Einen Tag später beginnt der Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York, der vom 21. bis zum 23. September stattfindet.

Was sind die Ziele des Klimastreiks ?

Ziel des Klimastreiks ist – wie auch bei Fridays for Future – die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2016 und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen.

Für Deutschland fordert Fridays for Future unter anderem, dass der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase spätestens 2035 unterm Strich auf null sinkt – also 15 Jahre früher als bisher geplant. Der Kohleausstieg soll demnach schon bis 2030 vollzogen und eine 100-prozentige erneuerbare Energieversorgung bis 2035 erreicht sein.

