Warum wir für das Klima demonstrieren: „Der Versuch und die Zeit sind es wert“

„Ich bin in einem recht politischen Haushalt aufgewachsen. Das Thema Klima kam schon früh auf den Tisch“, erzählt der 15-jährige Neil Wandersee. Er ist Schüler des Gymnasiums in Grevesmühlen und engagiert sich seit Beginn des Jahres bei der Fridays-for-Future-Bewegung.

Schon bei der ersten Großdemonstration im Winter in Schwerin war er dabei. „Ein Kumpel hatte mir davon erzählt und dann sind wir als Gruppe dorthin gefahren“, erzählt er. Er hatte zwar schon zuvor von Greta Thunberg und der Klimadebatte im Fernsehen gehört, richtig mitgerissen habe ihn aber erst die Veranstaltung in der Landeshauptstadt.

Ich habe viele Freunde, die Streber sind und trotzdem mitmachen

„Ich war sehr froh, als auch in unserer Nähe, in Wismar, eine Fridays-for-Future-Ortsgruppe gegründet wurde. Ich bin von Anfang an dabei“, berichtet der 15-Jährige und ergänzt: „Es ist wichtig seine Meinung zu äußern. Als Kinder dürfen wir noch nicht wählen, Petitionen bringen nicht viel, also müssen wir auf die Straße gehen.“

Dass die Demos während der Schulzeit stattfinden, unterstreiche die Dringlichkeit: „Ich habe viele Freunde, die Streber sind und trotzdem mitmachen. Das sagt viel aus“, meint er. Neil selbst lebe – soweit möglich – klimafreundlich: Er fahre mit dem Rad zur Schule, statt sich von seinen Eltern mit dem Auto fahren zu lassen und verzichte seit einiger Zeit komplett auf Fleisch.

Natürlich ist der Schüler auch bei der heutigen Aktion wieder dabei. „Dass so viele Länder daran teilnehmen, zeigt, dass wir uns das Problem nicht nur ausdenken, sondern dass es real ist und uns alle betrifft“, betont er. Durch Fridays for Future werde auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf das Klima-Problem gelenkt und Neil hofft, dass sich politisch etwas bewegt. „Der Versuch und die Zeit, die ich reinstecke, sind es auf jeden Fall wert“, äußert der Schüler überzeugt, gibt aber gleichzeitig zu bedenken: „Vermutlich wird sich aber erst massiv etwas ändern, wenn unsere Generation alt genug ist selbst Politik zu machen.“

Von Maria Baumgärtel