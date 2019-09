Warum wir für das Klima demonstrieren: „Jeder Einzelne kann etwas bewegen“

Sellin

Dass nicht nur Schüler für eine bessere Klima-Politik demonstrieren können, zeigt Jessica Müller: Die 19-Jährige ist als Tourismus-Kauffrau in der Bade- und Erlebniswelt „Ahoi“ in Sellin auf Rügen angestellt und beteiligt sich ganz offiziell während ihrer Arbeitszeit an der heutigen Demonstration. „Wir sind ein junges Team und einen Großteil von uns beschäftigt das Thema Klimawandel sehr. Immerhin sind wir die Generation, die es betrifft“, erklärt Jessica.

Deshalb haben sie und viele ihrer Kollegen vorgeschlagen, am 20. September zusammen mit etlichen Schülern aus Sellin zur Demo nach Bergen zu fahren – und der Chef, Ulf Steiner, war einverstanden: „Das Schwimmbad bleibt an diesem Tag geschlossen. Herr Steiner kommt sogar mit“, freut sich die junge Frau.

„Irgendwann kommt der große Knall“

Auf dem Land passiere aktuell noch viel zu wenig in Sachen Klima-Demos, das spiele sich doch eher in den Städten ab, wie die Tourismuskauffrau bedauert und fügt hinzu: „Mir ist es wichtig, dass wir als Team einen Beitrag leisten können. Irgendwann kommt der große Knall und es ist zu spät etwas zu tun. Wir können dann wenigstens sagen, wir haben versucht etwas zu verändern.“ Ihrer Meinung nach sollten so viele Menschen wie möglich Aufmerksamkeit erregen, um damit nicht nur die Politik wachzurütteln, sondern auch alle Leute, die den Klimawandel noch nicht wahrhaben wollen.

Für Jessica wird es das erste Mal auf einer Fridays-for-Future-Demo sein. „Da wir in Bergen direkt auf dem Marktplatz demonstrieren, hoffe ich, dass wir viele Passanten mitreißen können und auch von der Stadt Unterstützung bekommen“, äußert sie ihre Erwartungen. Die 19-Jährige höre von ihrem Umfeld oft, dass eine einzelne Person sowieso nichts ausrichten könne, das störe sie enorm: „Wenn wir dadurch, dass wir auf die Straße gehen, nur eine Person erreichen, die wiederum etwas anstößt, hat sich unser Einsatz schon gelohnt“, zeigt sich die junge Frau kämpferisch.

Mehr zum Thema:

Liveticker: „Fridays for Future“ – So läuft der Klima-Aktionstag in MV

Von Maria Baumgärtel