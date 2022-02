Greifswald

Kaffee, Kuchen, Decken, blau-gelbe Fahnen und Sonnenschein. Ab 14 Uhr kamen nach und nach immer mehr Greifswalder auf ihrem Marktplatz zusammen. Unter ihnen ist auch ein Paar. Sie trägt eine große Ukraineflagge bei sich, er eine Kamera und macht einige Fotos mit anderen Menschen, die an diesem Sonntag für den Frieden in der Ukraine demonstrieren. Beide haben Schilder bei sich. In sauberen, gut leserlichen Lettern steht dort: „Stand with Ukraine“ und „Protect Ukrainian Sky“ (engl. „Steht für die Ukraine ein“ und „Beschützt den ukrainischen Himmel“).

Der Mann ist Professor Dmytro Leontyev. Seit Januar ist er mit seiner Frau in Greifswald, forscht im Rahmen seines Humboldt-Stipendiums am Institut für Botanik und Landschaftsökologie. Er war bereits vor einigen Jahren in Greifswald und arbeitet schon lange mit den deutschen Kollegen zusammen. Eigentlich arbeitet er an der Universität H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical in Charkiw.

„Sie hat nur 15 Minuten zum Essenholen“

Die zweitgrößte Stadt der Ukraine befindet sich ganz im Osten des Landes und ist gerade schwer umkämpft. Im Laufe des Sonntags berichten mehrere internationale Medien von russischen Truppen, die in die Stadt vordringen und sich dort Kämpfe mit den ukrainischen Verteidigern liefern.

Leontyev hat dort Verwandtschaft. Auf Englisch erklärt er, dass seine Eltern und seine 21-jährige Tochter in der Millionenstadt sind. „Sie hören rund um die Uhr Bombeneinschläge und Explosionen. Es ist furchtbar.“ Seit dem Beginn des russischen Einmarsches in das Nachbarland wird die Stadt bombardiert. „Meine Tochter muss sich den ganzen Tag im Keller ihres Wohngebäudes verstecken und hoffen, dass keine Raketen einschlagen“, berichtet er. Kontakt zu ihr gibt es noch.

Das Internet in der Ukraine funktioniert, die Stromversorgung sei auch noch gegeben. „Sie hat nur 15 Minuten am Tag, um aus dem Keller zu kommen und sich Essen und Trinken zu holen“, erzählt Leontyev zu der aktuellen Lage seiner Familie. Nicht nur die Tochter, auch seine Eltern sind noch unter den 1,5 Millionen Bewohnern der Stadt, für die der Krieg zu schnell kam und die deshalb nicht mehr fliehen konnten. Auch sie verstecken sich in ihrer Wohnung, können allerdings nicht in den sichereren Keller fliehen. „Der Fahrstuhl ist ausgefallen, das schaffen sie nicht“, berichtet der Professor.

Hilfe aus Europa erwartet

Dabei sind Leontyev und seine Frau das lebende Beispiel, wie es funktionieren sollte. Er, der ukrainische Staatsbürger, sie, die Russin, die bei ihm lebt. Beide wollen Frieden und in der Ukraine leben. Ob das allerdings noch funktionieren wird, wissen sie nicht. „Eigentlich wollen wir im Juni wieder nach Hause und im Juli zurück nach Greifswald.“ Doch falls die Ukraine fällt und der russische Herrscher Wladimir Putin dort die Macht übernimmt, kommt eine Rückkehr für beide nicht infrage.

An Europa hat er klare Erwartungen. Putins Politik dürfe nicht weiter so hingenommen werden. Zudem sei es absehbar gewesen, was nun passiert ist. „Wir sind kein Puffer für die NATO nach Russland, wir sind Menschen“, beklagt Leontyev.

Picknicks sind nicht verboten

Mittlerweile sind knapp 100 Menschen mit ihm auf dem Markt. Einige weitere haben Flaggen und Schals der Ukraine mitgebracht. Sie sitzen auf Decken und unterhalten sich. Ein Mann reißt Kreppband ab und klebt es einem anderen auf den Rücken, schreibt mit Edding „Ordner“ rauf und widmet sich dem nächsten. Er ist Alexander Liedtke und verantwortlich für das Picknick. Der Arzt und Grafikdesigner lebt seit mehreren Jahren in Greifswald. Direkt am ersten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine, am vergangenen Donnerstag, hatte er das Gefühl, etwas tun zu wollen.

Alexander Liedtke ist der Ideengeber und Organisator für das Friedenspicknick. Quelle: Philipp Schulz

Dann hörte er von den Demonstrationen in Russland gegen den Krieg und von den zahlreichen Festnahmen. Alleine am Donnerstagabend in Moskau sollen es über 900 gewesen sein. „Die russische Regierung hat es verpasst, ein gemeinsames Picknick zu verbieten“, erklärt er.“ Sein Traum ist es, dass die Idee des friedlichen Protests bis nach Russland durchdringt und die Menschen Widerstand zeigen können, ohne vor einer Verhaftung Angst haben zu müssen.

Jeden Tag ein Picknick vor dem Landesmuseum

Er will mit den Picknicks weitermachen. „Morgen drucke ich T-Shirts für Ordner.“ Während am Samstag noch drei Menschen zu dem Protest kamen, waren es am Sonntag mehr – Tendenz weiter steigend? Liedkte würde es freuen. Am Montag will er deswegen umziehen. „Wir verlegen das Picknick auf die Wiese vor das Pommersche Landesmuseum und werden um 16 Uhr starten. So können auch Berufstätige kommen und es ist etwas bequemer“, erklärt er die Pläne.

Ganz andere praktische Hilfe kommt ab Montag auch von der anderen Seite des Marktes, aus dem Greifswalder Rathaus. Die Greifswalder Stadtverwaltung beteiligt sich aktiv an der Spendensammlung für die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Bereits kurz nach Kriegsausbruch hatte sich im Umfeld des Kultur- und Initiativenhauses Straze Privatpersonen zusammengeschlossen und zum Abgeben von Spenden aufgerufen.

Am Sonntagvormittag waren bereits so viele Spenden für die Bevölkerung in der Ukraine zusammengekommen, dass sich zwei Transporter und drei Autos auf den Weg nach Stettin gemacht haben. Von dort aus werden die Kleidungsstücke, Decken, Hygieneartikel, Medikamente und anderen Spenden weiter in die Ukraine gebracht. Ab Montagmorgen, 9 Uhr, übernimmt die Verwaltung im Rathaus. Hier sei mehr Platz für die Unmengen an Spenden, die jeden Tag ankommen.

Von Philipp Schulz