Leere Hotels und Ferienwohnungen, Restaurants und Geschäfte müssen schließen, auf den MV-Werften bleiben die Schweißgeräte kalt. Während in vielen in MV Stillstand herrscht, geht die Arbeit auf den Baustellen im Land weiter. „Noch hält es sich in Grenzen“, sagt Daniel Klöpfer, Chef einer Baufirma in Zinnowitz auf Usedom mit neun Mitarbeitern, die sich auf die Sanierung von Wohnhäusern spezialisiert hat. Baubesprechungen fallen aus, weil auswärtige Auftraggeber nicht mehr auf die Insel kommen dürfen. Alles lasse sich nicht am Telefon regeln. Klöpfer zieht in solchen Fällen andere Projekte vor. „Die meisten Kunden kennen uns schon lange, da geht das“.

Bisher fehlten in der Region nur wenige Bauarbeiter, etwa, weil sie Kinder versorgen müssen. Der Ausfall lasse sich noch verschmerzen. „Baustellen, auf denen sonst vier oder fünf Leute arbeiten, sind jetzt mit drei Leuten besetzt,“ sagt Daniel Klöpfer. Bange wird ihm nicht, wenn er an die kommenden Wochen denkt. Mehr Sorgen bereitet ihm die drohende Investitionslücke in der Zeit danach – wenn nach der Krise alles wieder anläuft und die Tourismusbetriebe sparen müssen, um nach der umsatzlosen Zeit über die Runden zu kommen.

Verband warnt vor dem Stillstand

Der Bauverband MV warnt vor Baustellenschließungen wie in Italien, wo das gesamte Wirtschaftsleben brach liegt. „Auf dem Bau haben wir den Vorteil, dass wir den ganzen Tag an der frischen Luft sind und die Abstandsregeln einhalten können“, sagt Verbandsgeschäftsführer Jörg Schnell. Noch sei die Branche kaum beeinträchtigt, mit Ausnahmen bestimmter Materialien aus China und Indien, die nicht mehr lieferbar sind. 1100 Firmen im Nordosten beschäftigen 16 500 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon haben weniger als 20 Beschäftigte.

Polen bleiben zuhause

Die Kelle aus der Hand gegeben haben viele Bauarbeiter aus Osteuropa. Vor allem aus Polen seien zahlreiche Fachkräfte nach dem letzten Heimatbesuch nicht wieder zurückgekommen, erklärt Schnell. „Das ist ein Problem.“ Der Grund dafür ist die 14-tägige Zwangsquarantäne, die ihnen bei einer Wiedereinreise nach Polen droht. Inzwischen soll diese Regel für Bewohner grenznaher Regionen wieder aufgehoben sein. Wie viele EU-Ausländer in MV auf dem Bau tätig sind, ist unbekannt.

Baugenehmigung: Ämter brauchen länger Private Bauherren und Immobilienkäufer müssen sich wegen der Corona-Krise auf Verzögerungen einstellen. Wer jetzt noch einen freien Notartermin vereinbaren will, kann sich auf Wartefristen von bis zu vier Wochen einstellen. Das könne von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich ausfallen, heißt es bei der Landesnotarkammer. Auch die Bauämter arbeiten eingeschränkt. In Rostock ist das Personal stark reduziert, Öffnungszeiten entfallen, wie in fast allen Behörden. Damit laufende Bauanträge wegen Fristüberschreitungen durch das Amt nicht automatisch bewilligt werden müssen, soll verstärkt im Homeoffice gearbeitet werden. Zwölf mobile Arbeitsplätze mit Zugriff auf die nötige Fachsoftware werden gerade eingerichtet. Im Stralsunder Bauamt wird laut Stadtverwaltung im Großen und Ganzen gearbeitet wie immer. Bauanträge können noch per Post eingereicht werden, Abstimmungen sind weiter möglich per E-Mail und Telefon. Die untere Bauaufsichtsbehörde in Greifswald bittet um Verständnis für möglicherweise längere Bearbeitungszeiten. Die Behörde sei nicht voll besetzt, einige Mitarbeiter sind im Homeoffice, müssen Kinder betreuen oder gehören einer Risikogruppe an.

Um die Liquidität der Baufirmen sicherzustellen, plädiert der Verband dafür, das Auftraggeber Rechnungen bei erbrachter Leistung vorübergehend auch ohne lange Prüfung zahlen. Ansonsten könnten die Betriebe Probleme bekommen, wenn in den Abrechnungsabteilungen von Behörden unzählige Rechnungen liegen bleiben, weil das zuständige Personal fehlt.

Verzögerungen bei Landesbauten

Bei öffentlichen Bauvorhaben des Landes stellt sich das zuständige Finanzministerium auf mögliche Verzögerungen als Folge der Coronakrise ein, so ein Sprecher. „Vereinzelt“ hätten Firmen bereits signalisiert, dass es durch das Virus Probleme bei der Besetzung von Baustellen gebe, erklärt Stephan Aufdermauer, kommissarischer Leiter der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsverwaltung in Greifswald. So drohten Verzögerungen bei der Sanierung eines historischen Gewächshauses, weil unklar sei, wann die Spezialfirma aus Österreich weitermachen kann.

21 neue Straßenbaustellen

Welche Auswirkungen die Pandemie auf den Straßenbau haben wird, „ist der derzeit nicht abzusehen“, heißt es im Schweriner Infrastrukturministerium. Das anstehende Neubau- und Sanierungsprogramm soll „wie geplant“ umgesetzt werden, teilt Sprecherin Renate Gundlach mit. Bis Anfang Mai sollen 21 Baustellen auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen eröffnet werden. Laut Ministerium könne „nicht ausgeschlossen werden“, dass bei Ausschreibungen keine Angebote eingehen, weil in den Unternehmen Mitarbeiter fehlen. Dieses Problem beklagten die Straßenbaubehörden allerdings auch schon vor der Coronakrise.

Bahn hält an Terminen fest

Bei der Bahn laufen 2020 vor allem in Rostock mehrere Großprojekte. Am 19. Mai soll der umgebauten Warnemünder Bahnhof mit neuen Gleisanlagen eingeweiht werden, im Herbst stehen umfangreiche Gleisarbeiten am Hauptbahnhof an, der dafür vier Wochen vom Netz geht. Nach derzeitigem Stand ist eine Verschiebung kein Thema, so ein Bahn-Sprecher.

