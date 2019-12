Frisches Geld für MV: So wird im Finanzministerium mit Milliarden jongliert

Schwerin

Fast unvorstellbare Summen sind es, mit denen sie im Finanzministerium täglich umgehen. Wer aus den Exceltabellen, die Frank Bornholdt einem vorhält, wenn er seinen Job erklärt, aus Versehen Millionenbeträge abliest, wird rasch korrigiert. „Das sind Milliarden.“ Natürlich. Bornholdt ist promoviert und der Kreditexperte der Landesregierung. Er entscheidet, wann und zu welchen Konditionen sich das Land am Kapitalmarkt Kredite besorgt.

Bornholdts Arbeitszimmer vereint Gegensätze. Während in der Ecke ein alter Kühlschrank unaufhörlich schnarrt, bis man ihm den Stecker zieht, thronen auf einem großen Schreibtisch wie eine Wand drei große Monitore, einer zeigt den Blick in die internationale Finanzwelt.

Andauernd verändern sich verschiedenfarbige Zahlen. Es sind die Werte der Broker, anhand derer Bornholdt (60) und sein 28 Jahre jüngerer Kollege Benjamin Reimers die Entscheidung treffen, ob sie rausgehen, raus auf den Kapitalmarkt oder nicht.

Es ist ihr Fenster in die Finanzwelt, eines wie man sie zu Hunderten abends in der ARD im Hintergrund sieht, wenn die Börse vor der Tagesschau im Fernsehen läuft. Beide Herren wechseln mit ihren Begrifflichkeiten auch gern ins Englische.

Schuldscheine als Sicherheit

Aber wie läuft das hier konkret? Wenn die Landesregierung alte Kredite ablösen muss, können Bornholdt und Reimers zwei Dinge tun: entweder eine Anleihe auf den Markt bringen oder ein Schuldscheindarlehen aufnehmen.

Die Anleihe ist ein Wertpapier, das zu einem möglichst guten Preis an der Börse verkauft wird. Auch private Anleger können einsteigen, wenn sie sich mit mindestens 1000 Euro daran beteiligen.

Ein langlaufendes Schuldscheindarlehen ist hingegen insbesondere für Versicherungen, Bausparkassen oder Banken attraktiv, weil sie hier noch positive Zinserträge erwirtschaften können, während ihnen die Europäische Zentralbank ( EZB) einen negativen Strafzins von 0,5 Prozent für zu hohe Geldeinlagen abknöpfen würde.

Wer solche Geschäfte mit der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns abschließt, also dem Land Geld leiht, kann derzeit indes einen positiven Zins von 0,05 Prozent einkalkulieren, wenn der Kredit zehn Jahre lang laufen würde. Der Wert, welche Zinsbeträge jedes Land an die Kapitalgeber bezahlen muss, richtet sich nach der Bonität der einzelnen Bundesländer.

Musterschüler sind erwartungsgemäß wirtschaftsstarke Regionen wie Bayern und Baden-Württemberg. Wo MV in dieser Rangliste steht, lässt sich Bornholdt nicht entlocken, allerdings nicht ohne zwischen den Zeilen deutlich zu machen, dass es andere Länder gibt, die aufgrund ihrer vom Kapitalmarkt geringfügig schlechter bewerteten Bonität höhere Zinsen bezahlen müssen als MV.

Der Bund bekommt die besten Konditionen

„Benchmark ist der Bund“, sagt er. Das heißt, keine andere Verwaltung zahlt am Markt so wenig Zinsen wie die Bundesregierung. In Wahrheit zahlt sie gar nichts, sondern bekommt aktuell bei zehn Jahren Laufzeit etwa 0,3 Prozent der Kreditsumme obendrauf. Für Banken immer noch billiger als die −0,5 Prozent, die die EZB aufruft.

Auch MV zahlt Strafzinsen für das Geld auf dem Girokonto der Landesregierung. Wie der Sprecher des Finanzministeriums Stefan Bruhn sagt, liege der Kontostand üblicherweise im unteren einstelligen Milliardenbereich. Große Sprünge kann ein Bundesland damit nicht machen. Der Kontostand des Landes schwankt von Tag zu Tag um mehrere Millionen Euro. Wenn die Gehälter der rund 33 500 Mitarbeiter inklusive Lehrern und Polizisten ausgezahlt werden, sind beispielsweise 160 Millionen Euro auf einen Schlag weg.

Eine eigene Abteilung kümmert sich im Finanzministerium darum, dieses Geld mit kurzen Laufzeiten von bis zu einem Jahr so klug anzulegen, dass wiederum die Bundesbank, wo das Konto geführt wird, nicht zu viel Strafzinsen kassiert, die ebenfalls bei −0,5 Prozent liegen. „Wenn eine Sparkasse oder Volksbank uns einen Strafzins von −0,4 Prozent anbietet, haben wir schon gespart“, erklärt Bornholdt.

Bornholdt und Reimers wehren sich gegen die Unterstellung, wie Spekulanten vorzugehen, wenn sie die Kredite für das Land aushandeln. „Wir spekulieren nicht. Wir vertreten eine Zinsmeinung“, sagt Bornholdt. Dazu gehöre auch, nur Geschäfte abzuwickeln, „die wir selbst zu 100 Prozent verstehen und hier im Büro selbst nachrechnen können.“

Zu 100 Prozent wird man die Zinsentwicklung jedoch nie vorhersehen können. So hat auch das Land Anfang der 1990er-Jahre einen Kredit mit 30-jähriger Laufzeit aufgenommen – zu etwas mehr als sechs Prozent. Bornholdt: „Das ist die Kreditleiche im Keller der Schuldenverwaltung. Dass die Zinsen einmal so tief sinken werden wie heute, war damals schlicht nicht absehbar. Aber ich gehe davon aus, dass wir das Tal inzwischen durchschritten haben. Eine gewisse Zeit werden die Zinsen aber noch auf diesem niedrigen Niveau verharren.“

So hohe Schulden hat das Land Die Landesregierung von MV hat aktuell einen Schuldenstand von 9,4 Milliarden Euro, die sie sich über verschiedene Kredite und Anleihen beschaffen muss. Läuft eine Finanzierung aus, braucht das Land ein Anschlussdarlehen. Während MV zwischen 1991 und 2005 jedes Jahr zusätzliche Schulden produziert hat, erfolgte 2006 der Systemwechsel. Seitdem werden Schulden abgebaut. Seit 2016 sank der Schuldenstand zuletzt zwischen 191 und 232 Millionen Euro jährlich. Damit werden zugleich Zinsen eingespart, die zum Teil ins Land investiert werden oder zum weiteren Schuldenabbau verwendet werden sollen. Dieser Weg ist besonders unter Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering und seinem früheren Finanzminister Mathias Brodkorb (beide SPD) vorangetrieben worden.

