Friseursalons in MV müssen schließen: „Die Gesundheit geht vor“

Noch bis vergangene Woche gehörten Friseursalons zu den wenigen Geschäften, die während der Corona-Epidemie geöffnet bleiben konnten. Nach der Einigung von Bund und Ländern am vergangenen Sonntag müssen nun aber auch sie ihre Türen geschlossen lassen. Trotz massiver wirtschaftlicher Einbußen befürworten zahlreiche Ladeninhaber die neue Regelung.

Mit Spannung hat Gerlinde Möller am Wochenende die Nachrichten verfolgt. Aufgrund der Leitlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte bleiben seit Montag auch ihre Läden geschlossen. „Ich bin erleichtert über den Entschluss der Regierung“, sagt die Geschäftsführerin der Modefrisur GmbH Rostock.

Mindestabstand nicht einhaltbar

Zwar mache sie sich große Sorgen darüber, wie es mit ihren insgesamt 13 Salons in den nächsten Wochen oder sogar Monaten weitergeht, für ihre rund 100 Mitarbeiter ist Möller allerdings froh, dass die Unsicherheit der vergangenen Tage nun ein Ende hat.

Zu groß sei die Ansteckungsgefahr für sie gewesen. „Während in anderen Läden der Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Kunden eingehalten werden kann, kommen Friseure nicht um den direkten Körperkontakt herum“, erklärt die Geschäftsführerin.

Auslastung zuletzt bei 40 Prozent

Claudia Weeber, Inhaberin von Claudias Haartreff in Bad Doberan, hat bereits vergangene Woche beschlossen, dass ihre sieben Mitarbeiter vom 23. März an zu Hause bleiben sollen. „Hätte es keine neue Regelung gegeben, hätte ich hier für die nächste Zeit alleine die Stellung gehalten. Das Risiko wäre es mir nicht wert gewesen.“ Noch am Samstag sei ihr Laden rappelvoll gewesen. „Als wenn die Kunden es geahnt hätten, dass wir bald schließen müssen.“ Obwohl Weeber davon ausgeht, dass die Zwangsschließung mehr als nur zwei Wochen anhalten werde, ist sie sich sicher: „Unsere Kunden haben Verständnis. Wenn die Krise überwunden ist, kommen sie wieder.“

Sylvia Hotaß, Inhaberin von Hotass Friseure in Ribnitz-Damgarten, verbringt den Montagvormittag damit, sämtliche vereinbarte Termine abzusagen. „Die letzte Woche war beängstigend“, berichtet sie. Zwar habe es in ihrem Umfeld keine Corona-Verdachtsfälle gegeben, doch sowohl unter ihren acht Mitarbeitern als auch bei den Kunden war die Unsicherheit deutlich zu spüren gewesen. „Nur 40 Prozent der Kunden sind in der letzten Zeit zu uns gekommen. Zusammen mit der Zwangsschließung ist der wirtschaftliche Schaden riesig. Hinzu kommt der ganze bürokratische Aufwand“, betont Hotaß.

Mitarbeiter erwartet Kurzarbeit

Für die meisten Friseure bedeutet die Schließung der Salons nämlich, dass sie in Kurzarbeit gehen müssen. „Das ist für uns alle nun eine harte Zeit. Viele wissen gar nicht, wie sie und ihre Familien nun zurechtkommen sollen. Aber die Gesundheit geht vor“, betont Möller. Aus genau diesem Grund hat Claudia Weeber beschlossen, ihren Mitarbeitern das Gehalt mit einer Ausgleichszahlung wieder auf 100 Prozent aufzustocken. „Ich kann mich in guten und in schlechten Zeiten auf jeden Einzelnen von ihnen verlassen. Ich möchte nicht, dass sie in der Krise auch noch mit weniger Geld auskommen müssen.“

