Fristen bei Reha-Widersprüchen beachten

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland gGmbH ( UPD) mit Sitz in Berlin ist eine gemeinnützige GmbH. Der Gesetzgeber schreibt die unabhängige Beratung getragen durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung und den Verband der privaten Krankenversicherer vor.

Die UPD berätRatsuchende kostenlos in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen. Sie ist telefonisch unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 011 77 22 erreichbar: montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr sowie samstags von 8 bis 18 Uhr.

Die persönliche Beratung erfolgt bundesweit an 30 Beratungsstandorten. In Mecklenburg-Vorpommern ist dies in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg nach individueller Terminvereinbarung unter 0800 / 011 77 25 möglich. Dabei erteilen Sozialberater, Apotheker, Mediziner bis hin zum Juristen Auskünfte. Weitere Infos unter www.patientenberatung.de