Frisur in der Krise: Warum Sie die Haare trotz Corona nicht selbst schneiden sollten

Waschen, Schneiden, Legen ist zurzeit nicht drin: Wegen der Corona-Krise mussten die Friseure in MV schließen. Die Haare können sie ihren Kunden daher derzeit nicht machen. Dennoch helfen sie, sei es mit Tipps oder mit Lieferservice für Haarpflegeprodukte.

Die Landesinnungsmeisterin der Friseure im Land, Ines Tietböhl bittet: „Schneiden Sie nicht selbst, da kann zu viel schiefgehen. Warten Sie, bis die Krise vorbei ist“ Ein Friseurbesuch nach einer Lockerung der Beschränkungen könne dem Stamm-Coiffeur wieder auf die Beine helfen. Denn die Branche leidet unter der Zwangsschließungen.

Noch keine Geschäftsaufgaben

Tietböhl betont: „Wir hoffen, dass wir unter den ersten Geschäften sind, die wieder öffnen dürfen. Wir wollen alle wieder zurück an den Friseurstuhl. Aber die Gesundheit hat jetzt Vorrang.“ Die gute Nachricht: „Bis jetzt weiß ich von keinem Kollegen, der ans Aufgeben denkt“, so die Innungschefin. Wohl auch, weil die Hilfsgelder offenbar schnell und unbürokratisch fließen. „Ich habe schon letzte Woche von ersten Kollegen gehört, dass sie Geld bekommen haben“, so Tietböhl.

Entwarnung gibt sie aber nicht: „Das Geld hilft natürlich. Aber ob es bei allen zum Überleben reicht, muss sich noch zeigen.“ Tietböhl warnt ihre Innungsmitglieder ausdrücklich vor Schwarzarbeit, nicht nur weil sie illegal sei: „Es geht um die Gesundheit. Die Geschäfte wurden ja nicht ohne Grund geschlossen.“ Stattdessen könnten Friseure jetzt ihre Kunden telefonisch beraten oder – wie sie selbst in ihrem Salon in Demmin – Haarprodukte liefern, damit die Kunden wenigstens selbst Ansätze nachfärben oder stylen können. „Das wird sehr gut angenommen.“

Sieben Tipps für die Corona-Frisur 1. Wachsen lassen statt selber schneiden. Das rät zumindest die Landesinnungsmeisterin der Friseure in MV, Ines Tietböhl. „Da kann so viel schiefgehen“, warnt sie. 2. Wenn die Haare wirklich schlimm aussehen: Einfach etwas auf den Kopf setzen, sei es ein Basecap, ein Hoodie oder was auch immer man zu Hause hat. 3. Werden Sie kreativ: Mit etwas Gel oder anderen Pflegeprodukten lässt sich eine herausgewachsene Kurzhaarfrisur gut kaschieren. 4. Bei langen Haaren: hochstecken, einen Zopf flechten oder einen Dutt binden 5. Gar nichts machen – und dadurch mit der Mode gehen: Denn beim so genannten „Out of bed“-Look soll man bzw. Frau ja so aussehen, als sei er/sie gerade aus dem Bett gestiegen. 6. Männer bitte zumindest die Ohrenhaare schneiden. Nur weil Corona ist, muss man ja nicht aussehen wie ein Pinselohräffchen! 7. Alles ratzekahl abrasieren und damit einem Instagram-Trend folgen. Auch das ist in Corona-Zeiten ein Statement. Aber Vorsicht: Lässt sich nicht rückgängig machen!

Den inneren Friseur um Vergebung bitten

Die OSTSEE-ZEITUNG hat ihre Leser auf Facebook gefragt: Schneiden Sie jetzt in der Corona-Krise selbst oder lassen Sie die Haare wachsen? Manche haben tatsächlich schon zur Schere gegriffen, wie Annette Weidemann: „Habe es gerade getan vor vier Tagen. Es war ganz einfach: Schere gegriffen, Haare abgeschnitten und innerlich den Friseur, der das alles wieder ausbügeln muss, um Vergebung gebeten.“

Auch Angela Richter kommt ohne Friseur zurecht: „Ich wollte früher mal Friseurin werden. Es fällt mir nicht schwer, die Haare allein zu machen. Bei meinem Mann nehme ich die Maschine, da kann man nicht viel falsch machen.

Einstein-Frisur wird langsam kritisch

Professor Michael Schleicher, Prorektor an der Hochschule Wismar, meint dagegen zu seinem aktuellen Foto: „Sieben Wochen wachsen lassen führen zu dieser ‚Einstein-Frisur‘. Passt ja zu meinem Beruf, aber noch mal drei Wochen länger wird’s kritisch …“

Professor Michael Schleicher von der Hochschule Wismar mit seiner "Einstein-Frisur" Quelle: Michael Schleicher

Und Anja Kötzing meint: „Bei einer Undercut-Frisur etwas schwierig. Oben kann ich etwas abschneiden, aber Rasieren? Nee … Um so wichtiger, dass wir zum Friseur gehen, wenn wir wieder dürfen, um das Geld da zu investieren.“

Viele Leserinnen drücken ihre Wertschätzung für den Friseurberuf aus und wollen warten: „Ich gehe lieber zum Friseur, lasse mich beraten und gebe auch Trinkgeld oder schenke eine Tüte Kaffee oder bringe Kuchen vorbei – auch mal so“, sagt Susann Spröte.

Julia Jörn meint: „Ich bin froh um jeden Friseur. Bin gerne dort und gebe Trinkgeld. Er ist für mich nicht nur ein Friseur.“ Birgit Moser pflichtet bei: „Für mich ist es auch nicht nur Haareschneiden: Es sind Künstler. Bin froh, wenn es vorbei ist und ich meinen Salon besuchen kann.“

Und Laura Ewald, selbst ehemalige Friseurin, bittet alle Leser, nicht selbst zur Schere zu greifen: „Bitte tut das euren Friseuren nicht an. Das alles auszubügeln, wird sehr schwer.“

