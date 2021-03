Der Präsenzunterricht in Mecklenburg-Vorpommern soll in den kommenden Wochen ausgedehnt werden. Ursprünglich war geplant, dass Schüler der höheren Klassen ab dem 22. März an die Schulen zurückkehren können. Jetzt wurde der Termin vorgezogen. Dazu gibt es umfangreiche Schutzmaßnahmen. Nur ein Landkreis profitiert nicht.