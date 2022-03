Rostock

Nahe der Dunstabzugshaube sammelt sich das Fett, Staub lässt die Schränke der weißen Küche grau erscheinen – aber immerhin erschweren die schmutzigen Fenster die Sicht darauf.

Wie jedes Jahr steht die traditionelle Großreinigung an und setzt auch die Menschen in Rostock unter Druck: „Wir bekommen aktuell mehr Aufträge“, bestätigt Barbara Nicolai, Inhaberin des Reinigungsservices Nicolai. Mit ihrem Team, das aus drei Männern und 16 Frauen besteht, sorgt sie im Umland der Hansestadt für Ordnung und weiß: „Es werden immer die gleichen Fehler gemacht, die dazu führen, dass der Frühjahrsputz so anstrengend ist.“

1. Fenster putzen: Das A und O beim Frühjahrsputz

Vor allem fehle es vielen Menschen an System, denn am effektivsten sei das regelmäßige Saubermachen, am besten wöchentlich. Aber Barbara Nicolai ist sich bewusst, dass das vielen schwerfällt: „Die meisten wünschen sich, dass wir für sie im Frühjahr das machen, wofür sonst die Zeit oder die Kraft fehlt.“ Häufig handele es sich hierbei etwa ums Fensterputzen. Dabei ist das wichtig, wenn es um ein ordentliches Zuhause geht, erklärt Ulrike Lieske, Aufräum-Trainerin aus Rostock. „Die Fenster sind die Augen des Raums“, sagt sie. „Wenn die Tage länger werden, fallen sie als Erstes ins Auge.“

2. Frühjahrsputz: Was hilft, ist ein Plan

Auch bei teils unbeliebten Hausarbeiten hilft laut Barbara Nicolai ein Plan: Wer sich jedes Wochenende einen Teil vornimmt, zum Beispiel die Reinigung der Badezimmerfliesen oder das Aufräumen des Kleiderschranks, sei produktiver. „Auf einmal funktioniert das sowieso nicht“, sagt die 39-Jährige. „Dafür verliert man sich in seinem eigenen Haushalt zu schnell und blättert plötzlich Fotoalben durch.“ Ein Vorteil der Profis: Sie handelten konzentriert und daher schnell.

3. Keine Zeit für den Kleiderschrank? Mit kleinen Aufgaben anfangen

Dass kleine Aufgaben oft der Schlüssel sind, bestätigt Coachin Ulrike Lieske. Jeder habe am Tag zehn Minuten Leerlauf – und die Chance, sie zu nutzen, zum Beispiel durch das Aufräumen der Sockenschublade oder das Ausmisten des Fernsehunterschranks. Sie weiß: „Die riesigen Berge werden so kleiner, und Erfolgserlebnisse motivieren.“ Dabei lohne es sich, sich bei jedem wieder entdeckten Teil zu fragen: „Brauche ich das?“, „Wann habe ich es zuletzt benutzt?“ und „Würde ich es wieder kaufen?“. Für diejenigen, die eine dieser Fragen verneinen, gebe es die Option, Inventar zu spenden oder in Vierteln wie der KTV in einer Kiste rauszustellen.

4. Aufräumen leicht gemacht: Richtige Reihenfolge beim Frühjahrsputz

Ratsam ist beim Frühjahrsputz laut Ulrike Lieske auch eine bestimmte Abfolge. Nach dem Saubermachen der Fenster empfiehlt sie das Putzen und Aufräumen im Flur: „Der Eingangsbereich ist wichtig, weil er das ist, was wir sehen, wenn wir reinkommen und gehen.“ Dann sei der Raum dran, in dem sich das meiste Leben abspielt, etwa das Wohnzimmer oder die Küche.

5. Essigreiniger ist ein universelles Wundermittel

Die Expertinnen sind sich einig: „Immer mit dem Groben anfangen“, sagt die Reinigungsservice-Chefin Barbara Nicolai. „Und beim Putzen gilt: draufmachen, einseifen und abspülen.“ Als unersetzliches Reinigungsmittel fürs Zuhause sieht sie Essigreiniger. Der koste nur 70 Cent und sei „eigentlich überall“ anwendbar, ob für Dusche, Badewanne oder Küche. Nur für Naturstein-Waschbecken eigne sich der Allrounder nicht.

6. Aufräum-Trainerin erklärt: Das ist wichtig, damit Ordnung anhält

Damit die Sauberkeit lange anhält, empfiehlt die Aufräum-Trainerin, jedem Gegenstand im Haushalt ein Zuhause zu geben. Heißt: Alles braucht seinen festen Platz. „Wenn das der Fall ist, kann man in drei Stunden wahre Wunder vollbringen.“

Von Jessica Orlowicz