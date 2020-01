Frühling im Winter: Das war der wärmste 15. Januar aller Zeiten in MV

Rostock

Zwitschernde Vögel, sprießende Knospen und warme Sonnenstrahlen auf der Haut – darauf müssen die Menschen in MV nicht bis März oder April warten. Am Mittwoch erreichten die Temperaturen frühlingshafte 13 Grad – und das Mitte Januar. Laut Wetterstatistik ein Allzeitrekord für diesen Tag.

Geht es künftig vom Herbst direkt in den Frühling über? „Der 15. Januar 2020 ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung“, sagt Stefan Kreibohm, NDR-Meteorologe vom Wetterstudio Hiddensee. Von dem wärmsten Tag im Januar könne man dennoch nicht sprechen, da es an einem Januar-Tag im Jahr 2005 noch ein halbes Grad wärmer war, so Kreibohm.

4,8 Grad zu warm und Pollenflug

Schon in der vergangenen Woche wurden mollige Temperaturen in MV gemessen. Der Januar ist im Vergleich zum Landesmittel zu mild. In der Sonne sei die gefühlte Temperatur sogar noch wärmer gewesen als 13 Grad, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Ihm zufolge war der Mittwoch wahrscheinlich der sonnigste und wärmste Tag der Woche. „Der Januar rauscht in Sachen Klimastatistik immer weiter in die Höhe. Nach den ersten 14 Tagen ist der Monat nun 4,8 Grad zu warm“, erklärt Jung.

Bei den milden Temperaturen kann der Pollenflug der Haselnuss schon jetzt für juckende Nasen und tränende Augen sorgen. Der vorausgesagte Temperatursturz mit Schnee geht an MV vorbei. „Es bleibt weiter so mild. In der nächsten Woche ist auch nicht mit Frost oder Schnee zu rechnen“, sagt Kreibohm.

Mehr zum Lesen

Von Nora Reinhardt