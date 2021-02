Das schöne Wetter zieht am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern viele Menschen ins Freie. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten jedoch besondere Reiseauflagen. Die Polizei richtet Kontrollen ein, um die Einhaltung zu prüfen. Vielerorts werden Fahrzeuge zurückgewiesen. Eine erste Zwischenbilanz

Badespaß in Warnemünde auf der einen Seite, Frust in der Polizeikontrolle auf der anderen. Das Wochenende in MV hat für die Menschen zwei Optionen parat. Quelle: Jens Büttner / dpa und Tilo Wallrodt