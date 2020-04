Corona-Reiseverbot - Frühlingswetter in MV: Was ist am Wochenende erlaubt, was nicht?

Das gute Wetter wird am Wochenende in MV wieder viele Menschen nach draußen locken. Doch aufgrund der Corona-Krise gibt es einige Einschränkungen. Viele Leute sind gerade was das Reiseverbot angeht unsicher: Was darf man noch, was ist verboten?