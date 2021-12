Die Termine der Schulferien von 2025 bis 2030 stehen fest. Dafür hagelt es Kritik: Während Familien höhere Urlaubspreise drohen, fürchtet die Tourismusbranche in MV Millionen-Verluste in der Hauptsaison.

Frust über Sommerferien-Termine: Werden Schüler in MV benachteiligt?

Tourismus und Schule - Frust über Sommerferien-Termine: Werden Schüler in MV benachteiligt?

Tourismus und Schule - Frust über Sommerferien-Termine: Werden Schüler in MV benachteiligt?