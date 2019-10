Frust zum Semesterstart in MV: Platz auf der Warteliste statt im Seminarraum

Zum Semesterbeginnan den beiden Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern starteten am Montag auch mehr als 5000 neue Studenten ins Studienjahr. So wurden in Rostock gut 3100, in Greifswald etwa 2000 Studienanfänger erwartet.

Für die knapp 3500 „Erstis“ an den Hochschulen in Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Stralsund und Wismar hat das Semester bereits im September begonnen. Insgesamt sind nach vorläufigen Zahlen derzeit etwa 36 000 Studenten an den Universitäten und Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern eingeschrieben.