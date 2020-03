„Fühlen uns im Stich gelassen“: OZ-Mitarbeiterin sitzt wegen Corona in Bangkok fest

Bangkok

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie – sie sind auch in Thailand deutlich spürbar. In der Weltmetropole Bangkok, in der sich noch vor einigen Wochen massenhaft Touristen tummelten, ist jetzt nur noch wenig los.

Bereits Ende Februar bin ich mit meinem Freund nach Thailand geflogen, um einen entspannten Urlaub zu verbringen. Günstige Hotels, einsame Strände und weniger Touristen, toll, könnte man meinen. Allerdings hat sich in den letzten Tagen die Situation hier deutlich verändert.

Überall sind Kontrollen

Das Fitnessstudio des Hotels hat jetzt geschlossen und auch die Massage-Läden, die es hier an jeder Ecke gibt, sind dicht. Die sonst überfüllten Straßen sind jetzt nur noch mäßig befahren. Seit einigen Tagen wird dort Desinfektionsmittel gesprüht. Viele Restaurants und andere Läden stehen leer. In der Straße Soi Cowboy, in der die Feier-Szene aus dem Film Hangover 2 gedreht wurde, sind sonst massenhaft Touristen zu finden. Jetzt herrscht dort jedoch gähnende Leere.

Die Straße Soi Cowboy in Bangkok, in der der Film „Hangover 2“ gedreht wurde, ist verlassen. Quelle: Gina Henning

Bisher gibt es in Thailand erst einige Hunderte offiziell bestätigte Coronavirus-Fälle. Der Erreger soll sich bei dem Klima nicht so leicht ausbreiten. Trotzdem tragen in Bangkok nahezu alle einen Mundschutz jeglicher Art, sei es der Taxifahrer, die Kellner oder Hotelangestellten sowie natürliche alle Passanten, die auf der Straße unterwegs sind. Anders als in vielen Läden in Deutschland gibt es hier noch Desinfektionsmittel zu kaufen, wenn auch nur kleine Flaschen und zum Teil sehr teuer.

Auf dem Flughafen in Koh Samui wird bei uns zweimal Fieber gemessen, einmal beim Eingang zum Flughafen und einmal kurz bevor es ins Flugzeug ging. Auch bei unserer Ankunft im Hotel in Bangkok wird die Temperatur überprüft. Bevor man sich in einem Restaurant setzen darf, ist Fieber messen und Hände desinfizieren angesagt. In beinahe jedem Restaurant und jedem Hotel stehen schon seit Wochen am Eingang Desinfektionsmittel.

Eine Desinfektionsstation vor einem Einkaufszentrum in Bangkok Quelle: Gina Henning

Erst wird der Flug nur verschoben

Auch am Flughafen in Bangkok ist deutlich weniger los als noch vor drei Wochen. Viele Flüge wurden gecancelt. Unser Flug soll am Sonntag gehen. Am Freitag hieß es: Emirates fliegt noch – von Bangkok über Dubai nach Hamburg. Jedoch wurde unser Anschlussflug von Dubai um fast 20 Stunden verschoben. Dort ausreisen, um ein Hotel zu nehmen, dürfen wir nicht. Als wir am Flughafen beim Schalter von Emirates nachfragen wollen, stehen wir vor verschlossenen Türen. Über E-Mail und Telefon ist ebenfalls niemand zu erreichen.

Also gehen wir zum Emirates Office, der Filiale der Fluggesellschaft, in Bangkok. Dort wimmelt es von Leuten, die ein ähnliches Problem haben. Einige haben ihre Koffer dabei und warten bereits seit mehreren Stunden darauf, dass ihre Nummer endlich gezogen wird. Ungefähr 40 Personen sind vor uns. Nach einer halben Stunde warten ohne ersichtlichem Fortschritt verlieren wir die Geduld und gehen zurück. Wir hoffen einfach, dass unser Flug von Dubai überhaupt noch geht.

Am Emirates-Schalter warten die Menschen auf Infos zu ihren Flügen. Quelle: Gina Henning

Wie geht es jetzt zurück?

Am Samstag dann die Nachricht: Unser Flug von Dubai nach Hamburg wurde gestrichen. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen sollen. Nach Dubai dürfen wir nicht einreisen. Die Deutsche Botschaft hat geschlossen, sämtliche Hotlines und Internetseiten sind überlastet. Und unser Visum läuft in fünf Tagen ab.

Die Rückholaktion für Deutsche ist bisher nicht für Thailand geplant. Wir fühlen uns im Stich gelassen und haben Angst vor dem was noch passieren könnte.

Von Gina Henning