Rostock

Fünf Brände mussten die Kammeraden der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr aus Rostock am 15. und 16. Mai in mehreren Teilen der Hansestadt löschen. Wie eine Sprecherin mitteilte, brannte am Samstag gegen 7.30 Uhr zunächst in einer ehemaligen Kleingartenanlage im Pütterweg eine verlassene Gartenlaube. Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Brand gerufen.

In einem alten Trafohäuschen in der Warnowallee in Lütten-Klein brach ein Feuer aus. Nach Angaben der Polizei wurde Sperrmüll, der in dem Raum lag, angezündet. Die Beamten ermitteln wegen Fahrlässiger Brandstiftung. Eine der Polizei bekannte Person, die sich des öfteren dort aufgehalten haben soll, wird bislang verdächtigt. Die Mitarbeiter eines angrenzendes Gästehauses bemerkten die Flammen und wählten den Notruf. Ein Übergreifen des Feuers auf den gesamten Gebäudekomplex konnte verhindert werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verdacht der Brandstiftung in Evershagen

Gegen 21.30 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand im Rostocker Stadtteil Evershagen gemeldet. Das Feuer war in einem der Abrissgebäude an den Griebensöllen im ehemaligen Gewerbegebiet „Schutow“ entfacht. Der Polizei zufolge wurde Müll im Inneren der Baracke in Brand gesetzt. Den Einsatzkräften gelang es zügig, das Feuer zu löschen. Bemerkt wurde die Rauchentwicklung von Passanten. In der Theodor-Storm-Straße, unweit des ehemaligen Gewerbegebietes „Schutow“, wurde wenig später erneut ein Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt. Die daraufhin eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

Am Sonntag gegen 11 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut gerufen. In dem verlassenen Gebäude im ehemaligen Gewerbegebiet hatte es erneut gebrannt. Bislang unbekannte Täter haben der Polizei zufolge erneut den darin befindlichen Sperrmüll angezündet. Die Feuerwehrleute rüsteten sich mit Atemschutzgeräten aus und brachten den Brand unter Kontrolle.

Zeitgleich suchten mehrere Streifenwagen erfolglos das Gebiet nach möglichen Tatverdächtigen ab. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Bei keinem der Brände sind Personen verletzt worden. Es entstand kein hoher Sachschaden.

Von OZ