Fünf Rehakliniken in MV bleiben Corona-Ersatzkliniken

Schwerin

Aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Lage bleiben fünf Reha-Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern mindestens bis Ende Mai Ersatz-Krankenhäuser. „Patienten, die bereits abklingende Symptome bei Covid-19 aufweisen, sowie Patienten mit anderen Krankheiten können in ausgewählten Rehakliniken versorgt werden“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) in einer am Donnerstag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

Bei den fünf Ersatzkliniken handelt es sich den Angaben zufolge um die Klinik Malchower See, das Tessinum in Tessin, die Median Klinik Bad Sülze, die Medigreif Parkklinik Greifswald sowie die Bethesda Klinik Neubrandenburg. „Angesichts der Entwicklung bei den Inzidenzen stellt sich die Frage nicht. Die Verlängerung ist notwendig“, betonte der Minister.

Derzeit liegen laut Ministerium 285 Menschen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern im Bundesland. 70 davon würden auf Intensivstationen behandelt, 62 müssten beatmet werden.

Von RND/dpa