Malchow

Bei einem Unfall auf der A19 zwischen Linstow und Malchow sind am Freitag fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Fahrer eines Renaults hatte nach Polizeiangaben um 17.10 Uhr beim Überholen einen BMW übersehen, der sich bereits ebenfalls im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß, beide Wagen landeten im Straßengraben.

Der Fahrer des BMW wurde schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber in die Südstadtklinik in Rostock. Die vier Insassen des Renaults wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus Plau am See eingeliefert. Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 55 000 Euro.

Von OZ