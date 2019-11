Wöbbelin

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag um 10.15 Uhr auf der L 072 – der alten B 106 – zwischen Weselsdorf und Ludwigslust. Dabei wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt. An der Kreuzung nach Groß Laasch, Ludwigslust und Wöbbelin hatte ein weißer PKW einem Fahrzeug aus Ludwigslust kommend die Vorfahrt genommen. Der Fahrer des Wagens, der aus Richtung Ludwigslust kam, fuhr dem anderen in die Seite.

Die Polizei ermittelt noch. Der mit vier Personen besetze PKW aus Ludwigslust blieb auf der Kreuzung stehen. Der weiße PKW drehte sich einmal, landete in der Böschung und blieb kurz vor zwei Birken stehen. Zwei Personen waren in ihrem Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten aus Ludwigslust mit schweren Gerät befreit werden. Eine, der fünf Personen war so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber Chistoph 39 aus Perleberg nach Hamburg ins Unfall-Klinikum geflogen werden musste. Die anderen Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kreuzung musste für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Von Michael Meyer