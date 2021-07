Kostenlos bis 16:44 Uhr Fünf neue Corona-Fälle am Montag in MV: Inzidenz in einer Stadt über 20

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat zu Wochenbeginn fünf neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – einen Fall weniger als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land bleibt gleich. In einer Stadt steigt der Wert wieder über 20. Eine weitere Person muss ins Krankenhaus.