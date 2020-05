Fünf neue Corona-Infektionen in MV

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonnabend fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 registriert worden. Insgesamt wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums und des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) bislang 750 Menschen im Nordosten positiv auf das Virus getestet. Zwei Neuinfektionen wurden in Schwerin festgestellt, zwei weitere im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und eine Meldung kommt aus dem Raum Ludwigslust-Parchim.

110 Personen mussten und müssen zum Teil immer noch im Krankenhaus behandelt werden. 19 davon wurden auf eine Intensivstation verlegt. Im gesamten Bundesland gab es bislang 20 Sterbefälle. Ein Schema des Robert Koch-Instituts soll Schätzungen zur Zahl der genesenen Personen ermöglichen. Danach sind etwa 688 der positiv getesteten Menschen (ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer) in MV von einer COVID-19-Erkrankung genesen, wie das Landesamtes für Gesundheit und Soziales am Sonnabend mitteilt.

Auch wenn derzeit keine neunen Fälle im Raum Vorpommern-Greifswald bekannt sind, wurden dort seit Erfassungsbeginn 136 Menschen mit dem Virus infiziert. Ebenfalls stark betroffen ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit insgesamt 120 Infizierten-Personen. Die wenigsten Fälle gab es bislang im Landkreis Rostock. Hier wurden 75 Infektionen gezählt. Im deutschlandweiten Vergleich ist MV weiterhin das am wenigsten betroffene Bundesland.

