Der Besuch des niederländischen Königspaars in Mecklenburg-Vorpommern am 20. und 21. Mai hat den Steuerzahler einen fünfstelligen Betrag gekostet. Allein das Mittagessen, das Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am ersten Besuchstag für Willem-Alexander und Máxima gab, kostete knapp 12 000 Euro. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor.

Bewirtung für 62 Personen

In der Orangerie des Schweriner Schlosses waren demnach 62 Personen bewirtet worden. Dazu gehörten neben dem Königspaar und dem Ehepaar Schwesig auch Vertreter von Landtag und Landesregierung, von Landkreisen und Kommunen, von Verbänden und Vereinen sowie einige Unternehmer mit Bezug zu den Niederlanden.

AfD wirft Schwesig „abgehobenes Verhalten“ vor

Als Ergebnisse des royalen Besuches nennt die Landesregierung unter anderem eine deutsch-niederländische Absichtserklärung für die Kooperation bei der Erforschung der Meeres- und Küstensysteme in Nord- und Ostsee sowie den Abschluss eines Kooperationsvertrags zwischen den Unternehmen Bolidt Kunststoftoepassingen BV und MV Werften Rostock GmbH. Außerdem habe eine Kooperationsbörse mit etwa 80 deutschen und niederländischen Unternehmen stattgefunden.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dirk Lerche, warf Schwesig „abgehobenes Verhalten“ vor, begrüßte aber grundsätzlich den Besuch des niederländischen Königspaars und die wirtschaftliche Kooperation. Die Gesamtkosten für das zweitägige Besuchsprogramm beliefen sich der Antwort zufolge für das Land MV auf knapp 24 500 Euro.

