Für Arnim: 200 Biker drehen Ehrenrunde mit Krebskrankem

Rostock

Ohrenbetäubendes Motorengebrüll vor dem Hospiz in der Rostocker Südstadt: Rund 200 Biker auf mehr als 100 Motorrädern haben sich am Wochenende versammelt, um sich von ihrem Kameraden Arnim Camps zu verabschieden. Bei dem 56-Jährigen war im vergangenen Mai ein aggressiver Hirntumor festgestellt worden, mittlerweile lebt er in der Pflegeeinrichtung.

Eigentlich war der Rostocker davon ausgegangen, dass Familienmitglieder und Freunde noch einmal für ein gemeinsames Grillen zusammengekommen waren. Als er dann die ersten Motorräder in der Ferne hörte, schossen ihm Tränen in die Augen. 25 Jahre war Camps selbst auf dem Bike unterwegs gewesen, hatte viele enge Freundschaften geschlossen. Seit der Diagnose vor weniger als einem Jahr ruht seine Maschine.

„Wir wollten Arnim noch einmal mit aller Kraft zeigen, dass wir ihn lieben und auf seinem letzten Weg begleiten“, sagt Schwester Ines Mahlke, die das Treffen organisiert hat. „Dass so viele gekommen sind, macht mich sprachlos und dankbar.“ Auch Arnim Camps war sichtlich gerührt, als er noch einmal seine Biker-Weste überwerfen und - dank Hilfe - als Beifahrer auf eine letzte Runde starten konnte. Und am Ende wurde dann auch noch der Grill angeworfen.

Von Tanja Bodendorf