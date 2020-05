Für Artenvielfalt in MV: Blühwiesen am Rand der Autobahnen werden aufgewertet

Schwerin

Mit Blühwiesen werden derzeit rund 40 Hektar Nebenflächen an Mecklenburg-Vorpommerns Autobahnen und der Bundesstraße 96 ökologisch aufgewertet. Ziel sei, die Artenvielfalt entlang der Verkehrswege zu erhalten oder zu vergrößern, wie das Ministerium für Infrastruktur am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Dadurch könne die Biodiversität erheblich verbessert werden.

Das Land wolle damit einen Beitrag leisten, „um dem Artenrückgang zum Beispiel bei Bienen, Hummeln und anderen Insekten entgegenzuwirken“, so der zuständige Minister Christian Pegel ( SPD). Für das Anlegen und die Pflege der Blühflächen entstehen den Angaben zufolge Kosten in Höhe von rund 170 000 Euro. Für die Aussaat werden zertifizierte Saatgut-Mischungen aus 40 Gräser-, Kräuter- und Blumenarten verwendet.

