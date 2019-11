Für Klimaschutz und mehr Bürgerrechte: Extinction Rebellion breitet sich in MV aus

Rostock

Mit der einwöchigen Demonstration in Berlin vor einem Monat sind sie wohl das erste Mal bundesweit in das Bewusstsein der Menschen gerückt: Extinction Rebellion (XR). Die umweltaktivistische Gruppierung, die sich in Großbritannien formierte, ist seit einem Jahr in Deutschland aktiv. Auch in MV haben sich mittlerweile einige Ortsgruppen gegründet – in Rostock, Greifswald, Ludwigslust, Wismar sowie eine Regionalgruppe in Nordwestmecklenburg. Zwar steht der Klimawandel im Zentrum der Interessen von XR, doch der Bewegung geht es um weit mehr als die Umwelt.

Alles muss gewaltfrei ablaufen

„XR ist die beste Möglichkeit, die wir zurzeit in der Gesellschaft haben“, ist Carolin Hannert (32) überzeugt. Die gebürtige Ueckermünderin ist seit September dieses Jahres Aktivistin in der Rostocker Ortsgruppe. Im April hat sich die Gruppe in der Hansestadt gegründet und zählt heute circa 50 Mitglieder. Als Doktorandin der Politikwissenschaft betätigt Carolin sich in der Friedensforschung. Auch oder vor allem deshalb begeistert sie die friedvolle Art und Weise der Bewegung. „Die höchste Prämisse für mich ist Gewaltfreiheit“, betont Carolin. Und genau das sei auch ein Grundpfeiler von XR. „Wir organisieren uns in Arbeitsgruppen. Eine AG, die Deeskalationsgruppe, ist eigens dafür da, mit allen Aktivisten eine gewaltfreie Kommunikation zu üben und ihnen zu zeigen, wie man in schwierigen Situation ruhig bleibt“, erklärt die Politikwissenschaftlerin.

Polizei ist kein Gegenspieler

Schon lange wollte Carolin politisch aktiv werden. „Mich hat aber gestört, dass man überall in ein Schema gepresst wird – nicht so bei XR“, erklärt sie. Denn in dieser Bewegung gehe es auch darum, vorurteilslos jeden zu akzeptieren. Und das betreffe nicht nur die „Rebellen“ selbst: „Die Polizei ist für uns bei Aktionen zum Beispiel kein Gegenspieler. Wir versuchen sie nicht als Staatsapparat zu sehen, sondern als Menschen, die nur ihren Job machen.“ Auch wolle XR keinen einzelnen Parteien oder Politikern die Schuld für irgendetwas in die Schuhe schieben. „Alles, was passiert, ist die Ausprägung des toxischen Systems, in dem wir leben, wie wir es nennen“, meint Carolin.

Drei Forderungen und zehn Werte Extinction Rebellion bedeutet auf Deutsch: „Rebellion gegen das Aussterben“. Rund 100 Ortsgruppen gibt es derzeit in Deutschland, die teilweise noch im Aufbau sind. Fridays for Future und XR sind keine Konkurrenzbewegungen, sondern unterstützen sich gegenseitig. Die Bewegung organisiert sich in Arbeitsgruppen. So gibt es zum Beispiel die Regenerationsgruppe, die sich um menschliche Bindungen und das Wohlergehen aller Aktivisten kümmert, Out-Reach-Gruppen, die für die Vernetzung und Außenwirkung zuständig sind, oder Kunst-Gruppen, die Performances einstudieren oder für Material bei Demos und Blockaden sorgen. XR hat nur drei konkrete Forderungen an die Politik: „Sagt die Wahrheit, handelt jetzt (klimaneutral bis 2025) und lasst eine Bürgerversammlung zu.“ XR orientiert sich an zehn Werten und Prinzipien, die auf einer humanitär-ethischen Grundlage basieren. Die Grundpfeiler bilden die absolute Gewaltfreiheit in Handlung und Worten sowie eine allumfassende Toleranz gegenüber anderen Menschen.

Der Mensch im Mittelpunkt

Für XR geht es im Moment in allererster Linie um den Klima- und Umweltschutz, doch dahinter steht ein weiterer Wunsch: die Auflösung der bisherigen Machtstrukturen. „Eine unserer konkreten Forderungen ist eine Bürger*innenversammlung. Die Bürger sollen ein Mitspracherecht bei politischen Entscheidungen haben können“, erklärt die 32-Jährige. Im Moment stehe nicht das Wohl der Menschen im Mittelpunkt der Interessen, sondern Dinge wie Geld und Handel. Das müsse sich ändern. Um das zu erreichen, bedient sich XR, im Gegensatz zu Bewegungen wie Fridays for Future, des sogenannten zivilen Ungehorsams. „Unsere Blockaden sind Teil davon. In Rostock haben wir zum Beispiel einen Kreisverkehr durch permanentes Fahrradfahren behindert. Wir wissen zwar, dass wir viele Menschen damit erzürnen, aber wir sehen im Moment keinen anderen Weg, um etwas zu bewegen“, erzählt Carolin und fügt ernst hinzu: „Wir entschuldigen uns auch immer wieder bei allen Betroffenen, die wir behindern.“

Greifswalder wollen Artensterben stoppen

Gerade der zivile Ungehorsam ist ein Grund, weshalb sich viele der Greifswalder Ortsgruppe angeschlossen haben, weiß Aktivistin Sabrina Hüpperling (25): „Ihnen reichen angemeldete Demonstrationen im Anblick der Klimakrise nicht mehr aus.“ Im August hat sich die Organisation dort formiert und zählt nun 20 regelmäßige Aktivisten. Neben mehreren Die-Ins – einer Aktionsform, bei der sich die Teilnehmer auf ein Kommando wie tot auf den Boden legen –, die es in Greifswald bereits gab, hat sich die Ortsgruppe dem Greifswalder Aktionsbündnis „Unser Land schafft Wandel“ angeschlossen. Dieses fordert, dass die Bürger mitentscheiden sollen, wie auf stadteigenen, landwirtschaftlichen Flächen gewirtschaftet wird. Ein wichtiges Teilziel sei, das Artensterben zu stoppen – auch ein zentrales Ziel von XR.

„Wir wollen ernst genommen werden“

In Schwerin ist eine Ortsgruppe gerade im Aufbau. Zwölf Schauspieler haben sich hier zusammengetan. Einer von ihnen ist Robert Höller (31) vom Mecklenburgischen Staatstheater. „Wir wissen durch die Wissenschaft alle, wie schlimm es um das Klima bestellt ist und es passiert einfach nichts. Ich brauche ein Ventil, um meiner Wut Luft zu machen“, begründet der gebürtige Berliner seinen Aktivismus für XR. Die Welt habe so viele große Probleme, die jedoch alle null und nichtig würden, wenn das Klima-Problem nicht angegangen werde. „Ich will meiner kleinen Tochter nicht in dreißig Jahren erklären müssen, dass wir einfach zu faul waren zu handeln“, meint Robert. Er überlege sich mit den anderen Gründern der Ortsgruppe nun Aktionen, die die Menschen nicht verschrecken, sondern anziehen. „Was man im Internet bisher über XR liest, ist oft abschreckend. Wenn man sich näher mit XR beschäftigt, ändert sich das aber. Wir wollen erst genommen werden“, betont er. Im Dezember will die Gruppe aktiv werden.

Ein Versuch, der es wert ist

Info-Abende, Vorträge und Lesungen veranstalten die anderen Ortsgruppen des Landes bereits. „Wir konnten damit schon viele Bürger aus allen Schichten und nahezu jeder Altersgruppe für uns gewinnen. Nur mehr Rentner würden wir gern noch erreichen“, meint Carolin. Ihrer Meinung nach sei XR die erste Bewegung, bei der sie sich vorstellen könne, dass sie es schafft, die vorherrschenden Strukturen aufzuweichen und so auch etwas gegen den Klimawandel zu tun: „Ich glaube, die Menschen sind bereit dafür. Das zeigt schon das Wachstum von XR. Es ist ein Versuch, aber der ist es wert.“ Und Schauspieler Robert meint: „Kompromisse gab es bisher genug. Der Klimawandel kann mit Kompromissen aber nichts anfangen. Es muss sich was ändern – jetzt.“Mehr zum Thema:

Carola Rackete fordert: Klimaschädigung als Straftat verfolgen Historiker Rödder: „Die Klimabewegung ist undemokratisch“ Mehr zur Autorin

Von Maria Baumgärtel