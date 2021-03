Rostock

Jan, den Freunde und Familie nur Wattie nennen, ist Sozialarbeiter in Rostock. Er kümmert sich um Kinder, Jugendliche sowie Familien, die in schwierigen Lebenslagen Hilfe brauchen. Das Hobby des 44-Jährigen ist ungewöhnlich. Wattie fährt alte Leichenwagen. „Ich stehe auf Oldtimer und mag es morbide, es darf gerne ausgefallen und speziell sein“, sagt Jan, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte.

Vor acht Jahren kaufte der Rostocker sich seinen ersten Begräbniswagen, Baujahr 1981. Mindestens 30 Jahre alt muss ein Fahrzeug sein, um als Oldtimer zu gelten. Später kamen zwei weitere ausrangierte Leichenwagen dazu.

Watties Sammelleidenschaft ist groß: Neben den echten Autos besitzt er mehr als 120 Modellautos, alles Leichenwagen, aus verschiedenen Epochen und allen Ecken der Welt. Sie stehen in der heimischen Vitrine. „In erster Linie bedeutet es für mich Fahrspaß und Sammelfreude. Auf der anderen Seite begegne ich dem Thema Tod aber auch mit Respekt und Achtung. Daher nenne ich meine Ausfahrten „würdevolles Gleiten“, so der Rostocker.

Blick in einen Leichenwagen Quelle: Nina Burmeister

Sargwagen dient als Esstisch

Die Ladefläche nutzt Wattie als Bett Quelle: Nina Burmeister

Den umgebauten 5,30 langen Leichenwagen nutzt Wattie auch als Wohnwagen, wenn er auf Oldtimertreffen, Musikfestivals oder Leichenwagentreffen unterwegs ist. Watties bester Freund ist Tischler. Dank seines Könnens verfügt der Wagen über eine ziemlich große Liegefläche inklusive Staufächern im Laderaum.

Komisch fühlt es sich für Wattie nicht an, dort zu schlafen, wo einst Verstorbene transportiert wurden. Er könne das ausblenden und sehe es eher praktisch. „Ich kann mit meinem eigenem Bett vorfahren.“

Mit einigen wenigen Handgriffen kann der Leichenwagen wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgebaut werden und wäre dann sofort wieder als Bestattungswagen einsetzbar, denn der originale Sargschlitten ist noch vorhanden. Den kann man nach Bedarf ausziehen. Wattie nutzt ihn als Tisch. Zwei Stühle drum herum, Grill an. Fertig.

„Ich weiß, dass der Anblick eines Leichenwagens auch mit Traurigkeit und Abschiednehmen verbunden ist. Darum cruise ich auch nicht wild herum, sondern behandele meine beiden Wagen mit Achtung und Respekt“, erzählt der Oldtimer-Fan. Die „rollenden Kulturgüter“ findet der Rostocker im Internet bei bekannten Auto-Verkaufs-Portalen oder bei Bestattern, die sich von ihren Wagen trennen. „Und wenn man Glück hat, auch im Leichenwagenforum.de“.

Oldtimer sehr begehrt

Gut erhaltene Oldtimer-Leichenwagen könne man schon für 5000 Euro bekommen, so der Enthusiast. „Viele dieser Wagen sind Einzelstücke. Wagen aus den 60-iger Jahren kosten heute im restaurierten Zustand mehr, als sie damals als Neuwagen wert waren.“

Es gibt mittlerweile eine weltweite Community. Über die sozialen Medien sind die „Hearsedriver“ (übersetzt: Leichenwagenfahrer) gut miteinander vernetzt. In Deutschland treffen sich die Fans der Szene einmal im Jahr. Und auch zu Pfingsten, im Rahmen des Leipziger Kulturfestivals „Wave-Gotik-Treffen“ sind immer rund 30 Wagen für gemeinsame Ausfahrten und sogenannte Benzingespräche vor Ort.

Einmal jährlich findet die „Wissenschaft der Toten“ statt, organisiert von der Rostocker Friedhofsflüsterin Dr. Anja Kretschmer. „Auch in diesem Rahmen kommen wir als „Schwarzfahrer“ gerne zusammen“, erklärt der Familienvater, der selbst auch schon ein Leichenwagentreffen in MV organisiert hat. „Nächstes Jahr ist es wieder so weit. Dann lade ich erneut an die Ostsee ein und hoffe, dass ein weiteres Mal aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Skandinavien, Frankreich, Österreich und viele andere Länder Fans und Freunde dieser Wagen kommen werden.“

Von Nina Burmeister