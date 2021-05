Vollständig geimpfte Menschen mit einer Zweitwohnung in MV dürfen womöglich bald wieder in das Bundesland einreisen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig reagiert damit auf einen OVG-Beschluss aus Greifswald. Aber was ist mit anderen Geimpften, die ins Land wollen – Gartenpächter, Dauercamper, Bootsbesitzer, enge Freunde oder entfernte Verwandte?