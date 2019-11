Für jedes Brötchen einen Bon: Kleinbetriebe kritisieren Kassenverordnung

Rostock

Wie jeden Donnerstag ist auf dem Doberaner Platz in Rostock Wochenmarkt. Spricht man die Händler von Obst, frischem Fisch, Fleisch und Feinkost auf die neue Kassensicherungsverordnung an, wissen viele schon Bescheid. „Das macht doch die kleinen Händler kaputt“, heißt es aus dem Fleischereimobil. Ab 1. Januar sind alle Geschäfte verpflichtet, ihren Kunden einen Bon auszustellen und ihre Kasse mit einer neuen Sicherheitseinrichtung auszustatten.

Der Bund will mit dieser Verordnung Bargeld-Steuerbetrug verhindern. Laut Stefan Bruhn, Sprecher des MV-Finanzministeriums, gehen dem Bund laut Schätzungen etwa zehn Miilliarden Euro jährlich an der Kasse verloren. Des Weiteren soll den Finanzbehörden die Prüfung der Unternehmen erleichtert werden. Was für den Staat Erleichterung ist, ist für die Kleinunternehmer ein großer finanzieller und zeitlicher Aufwand. So müssen elektronische Kassen mit einer neuen technischen Sicherheitseinrichtung umgerüstet werden, die Manipulationen verhindern soll.

Viel Aufwand für Kleinbetriebe

„Wir haben noch alte Kassen, die gar nicht umgerüstet werden können. Das bedeutet, wir müssen für mehrere Tausend Euro neue Kassen kaufen. Absetzen können wir davon dann aber nur 300 Euro. Die haben doch ein Rad ab“, sagt ein Verkäufer von Frischgeflügel aus Rostock. Karla Zimmermann betreibt an gleicher Stelle einen Fischhandel. Sie befürchtet schwere Auswirkungen für die Kleinstbetriebe: „Das kann sich doch keiner der kleinen Händler leisten.“

„Wir sollten doch gerade im Gewerbe schauen, wie wir zukünftig nachhaltig handeln können. Wie kann man zu Zeiten von Digitalisierung, in denen die Verwaltungen die Vorzüge von E-Government und papierloser Datenübertragung predigen, alle Gewerbe auffordern das schmutzigste Papier in Massen zu drucken?“, sagt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des HDE in Rostock. Quelle: Marco Ehrhardtehr

Dennoch mache sich die Unternehmerin, die ihr Reisegewerbe seit 21 Jahren in und um Rostock betreibt, nicht verrückt. „Wir haben doch keine Handhabe und nicken das alles immer schön ab. Wir werden sehen, was kommt.“ Die Rechnung bekäme der Staat dann, wenn er sieht, welche Auswirkungen diese Verordnung hat. „Darüber macht er sich bestimmt noch keine Gedanken“, sagt Zimmermann.

Bäckereien klagen über zusätzlichen Aufwand und hohe Kosten

Besonders stark betroffen seien Unternehmen, die viele günstige Artikel verkaufen. Die Landbäckerei Kröger betreibt Bäckermobile, mit denen sie rund um Marlow die kleinen Ortschaften abfährt, in denen es keine oder nur noch wenig Gewerbetreibende gibt. „Im mobilen Verkauf wird das eine echte Herausforderung“, sagt Andreas Kröger. Schließlich benötige das gesamte Fahrzeug Energie für Licht, Kühlung, Wärme und die Kasse. „Da wird sich ein weiterer Verbraucher wie der Bondrucker auch bemerkbar machen.“ Außerdem würde es auch die Kunden treffen. „Der Kassiervorgang dauert einfach länger und zu den Stoßzeiten muss mehr Zeit eingeplant werden.“

Daumen nach unten für die neue Kassenbon-Verordnung gibt es auch aus Stralsund: Martin und Julia Krämer von der gleichnamigen Stralsunder Bäckerei verbrauchen an einem Tag für knapp 1000 Bons viel Thermopapier, das nicht abbaubar ist. Zudem verlangt von der Kundschaft kaum jemand die Papierrechnung und die Entsorgung der Zettelwirtschaft muss die Bäckerei auf ihre Kosten übernehmen.

Martin und Julia Krämer führen die gleichnamige Stralsunder Bäckerei als Familienbetrieb bereits in dritter Generation Quelle: Christin Rödel

„Auf den gut sichtbaren Displays am Bäckerei-Tresen können die Kunden genau nachvollziehen, was wir berechnen“, sagt Bäcker Martin Krämer und fügt hinzu: „Die Kassen können schließlich von den Finanzbehörden ausgelesen werden – eigentlich müsste der große, kostspielige Verbrauch von vielen Rollen Thermopapier nicht sein, weil das ja im Gegensatz zur Umweltpolitik der Regierung steht“.

Papierdruck zu Zeiten von Nachhaltigkeit und Digitalisierung

„Im Einzelhandel in Deutschland rechnen wir mit mehr als zwei Millionen Kilometer zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr“, sagt der Steuerexperte Ralph Brügelmann vom Deutschen Handelsverband ( HDE). Und auch Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des HDE in Rostock, kann das Handeln des Bundes nicht nachvollziehen. „Wir sollten doch gerade im Gewerbe schauen, wie wir zukünftig nachhaltig handeln können. Wie kann man zu Zeiten von Digitalisierung, in denen die Verwaltungen die Vorzüge von E-Government und papierloser Datenübertragung predigen, alle Gewerbe auffordern das schmutzigste Papier in Massen zu drucken?“

Andreas Kröger rechnet mit etwa 600 Bons, die er in seinen mobilen und stationären Bäckereien drucken muss. „Und wenn ich richtig informiert bin, sprechen wir alleine im Bäckerhandwerk bei den Innungsbetrieben von fünf Milliarden Bons aus Thermopapier.“ Stefan Bruhn relativiert: „Die EU hat für Kassenrollen ab 2020 strenge Grenzwerte erhoben.“

Von Moritz Naumann