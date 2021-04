Fürs Ziel Herdenimmunität: Zur Not muss eine Impfpflicht her!

Rostock

Wann die Pandemie in MV endet – das hängt allein von den Impfungen ab. Davon, wie viele Dosen der Corona-Vakzine in den kommenden Wochen und Monaten geliefert werden und wie viele Menschen wirklich bereit sind, sich impfen zu lassen. Die Menge scheint – zumindest perspektivisch – nicht mehr das ganz große Problem zu sein.

800 000 Dosen erwartet das Land allein im Mai und Juni. Und bisher sieht es so aus, als würden sich dafür auch genügend Abnehmer finden. Aber was, wenn doch nicht? Wenn es zum Ende des Sommers mehr Impfstoff als Impfwillige gibt? Wenn die Herdenimmunität an „Impfmuffeln“ scheitert?

Impfpflicht darf kein Tabu sein

Bisher ist die Politik einer Debatte um eine Impfpflicht konsequent aus dem Weg gegangen – in der Hoffnung, sie werde gar nicht erst nötig sein. Doch es wird Zeit, sich zumindest Gedanken über eine Impfpflicht zu machen. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet am Ende die Freiheit aller anderen.

Der Staat hat in den vergangenen Monate so viele (Grund-)Rechte eingeschränkt, da darf auch eine Impfpflicht kein Tabu sein. Schon jetzt darf kein Kind eine Schule besuchen, das nicht gegen Masern geimpft ist. Im Zweifel müssen solche Pflichten für alle gelten. Denn nur das Impfen führt uns zurück in die Normalität.

Andreas Meyer