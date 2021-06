Göttingen

Ein Wels versucht, eine Schildkröte zu fressen – beide Tiere sterben. Was wie Anglerlatein klingt, ist am Mittwoch tatsächlich passiert: Fisch und Reptil wurden gemeinsam aus dem Göttinger Kiessee gezogen. Selbst Autor und Comedian Micky Beisenherz ist auf den Vorfall aufmerksam geworden: In seinem Podcast „Urbi et Orban“ witzelte er am Freitagmorgen darüber, dass der Kiessee „’ne Art Jurassic Park“ zu sein scheint, an dem „höchste Todesgefahr“ herrscht. Muss man nun Angst haben, wenn man mit dem Paddelboot auf dem Kiessee unterwegs ist?

„Ein ganz klares Nein“, beantwortet Thorsten Bierfreund diese Frage. Der Vorsitzende des Göttinger Sportangelklubs, der gemeinsam mit dem zweiten Gewässerwart Georg Koch vor Ort war, führt aus: „Welse können gut erkennen, ob etwas in ihr Beuteschema passt.“

Menschen seien einfach zu groß – und auch einen ins Wasser gehaltenen Fuß würden die Tiere nicht angreifen. „Ich glaube schon, dass ein Wels einen Fuß von einer Ente unterscheiden kann“, sagt er. Paddler müssten sich deshalb ebenfalls keine Sorgen machen, dass ein Riesenwels ein Boot angreift oder umkippt. Hinzu kommt: „Welse sind nachtaktiv“, tagsüber bestehe also überhaupt keine Gefahr.

„Einen Biss würde man merken“, meint Bierfreund, aber mehr als Druckstellen oder im schlimmsten Fall Schürfwunden könnten die feilenartigen Hornplatten beim Menschen ohnehin nicht hervorrufen. „Der Wels hat eine Platte meinen feinen Zahnkissen, Bürstenzähne. Diese sind auch nur bedingt zum festhalten der Nahrung geeignet“, erklärt der Experte.

Der Fisch erzeuge einen Unterdruck und sauge seine Beute förmlich ein. Die Kiefer der Fische seien nämlich zu schwach, um Nahrung zu zerkleinern, daher wird die Nahrung in einem Stück in den Schlund gedrückt. Die Rotwangenschildkröte hingegen könne empfindlich zubeißen, es habe beim Zusammentreffen mit Menschen schon erhebliche Verletzungen gegeben.

Futtermangel könnte zu Angriff geführt haben

Doch warum hat der Wels sein Maul mit der Schildkröte dann so voll genommen? „Welse fressen, was sie vor die Flinte bekommen“, sagt Bierfreund. Eigentlich stehen Amphibien aber nicht auf dem Speiseplan der Fische. „Die Attacke kann darauf hindeuten, dass wir einen Futterfischmangel im Kiessee haben“, mutmaßt der Sportangler. Das Kormoran-Vorkommen im Winter könne eine Ursache dafür sein. Die Vögel machen hier Jahr für Jahr auf ihrem Weg nach Süden Halt und dezimieren die Weißfischbestände, erklärt Bierfreund. Der Futtermangel, gepaart mit dem opportunistischen Fressverhalten des Raubfisches, könnte dazu geführt haben, dass er die Rotwangenschildkröte angriff.

Wie lange sich die beiden Tiere im Todeskampf befanden und warum der Wels das Reptil nicht ausspie, darüber könne man nur spekulieren, sagt Bierfreund. „Schildkröten können sehr fest zubeißen“, sagt er, es sei möglich, dass keiner vom anderen ablassen wollte. Auf jeden Fall habe die Schildkröte schon am Mittwochabend „unangenehm gerochen“.

Von Tobias Christ