Funklöcher: Landtag erhöht Druck auf Pegel

Schwerin

Mobilfunk-Wüste MV: Der Landtag hat am Freitag den Druck auf Digitalisierungs-Minister Christian Pegel ( SPD) zum geplanten Funkmasten-Programm der Regierung erhöht. Einstimmig beschlossen die Abgeordneten, dass Pegel bis Ende September entsprechende Berichte – etwa über weiße Flecken im Funknetz – vorlegen müsse. Das hat der Landtag zwar schon einmal beschlossen. Nachdem Pegel aber ankündigte, das Funkmasten-Programm für Kommunen werde sich verzögern, hat der Minister jetzt schwarz auf weiß: Beschlüsse des Parlaments müssen auch umgesetzt werden.

50 Millionen für Funkmasten im ländlichen Raum

50 Millionen Euro will die Regierung für Funkmasten im ländlichen Raum spendieren, die Kommunen an Stellen errichten lassen können, wo es eben nicht funkt. Die Idee stammte von der CDU, das Geld ist für den Doppelhaushalt 2020/21 vorgesehen. Nachdem Pegel Ende August Verzögerungen für ein Förderprogramm andeutete, stellten die Linken den erneuten Antrag. „ Mobilfunk ist Daseinsvorsorge und darf nicht länger derart sträflich behandelt werden“, wettert Eva-Maria Kröger, Sprecherin für Digitalisierung. Dass Pegel die geforderten Berichte zur Mobilfunkversorgung und den Stand des Förderprogramms bisher nicht vorlegte, sei „eine Missachtung des Parlaments“. Auch für Bernhard Wildt (Freie Wähler/BMV) ist dies „nicht nachvollziehbar“. Wolfgang Waldmüller ( CDU) fordert „ein gesteigertes Maß an Dynamik, Eifer und Willen“ – deutlicher geht es kaum. „Wir könnten schon weiter sein.“

Von Frank Pubantz