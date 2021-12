Rostock

Blockieren Kommunalpolitiker das Stopfen der vielen Löcher im Mobilfunknetz von Mecklenburg-Vorpommern? Mitunter schon, meint Christian Sommer, Vorstandsmitglied bei Vantage Towers aus Düsseldorf, einem der größten Betreiber von Sendemasten in Europa und die Nummer zwei in Deutschland. „Mecklenburg-Vorpommern ist ein bisschen unser Sorgenkind“, erklärt der Mobilfunkmanager.

Aktuell sucht das Tochterunternehmen von Vodafone in MV nach 300 bis 400 Standorten für neue Sendemasten. Manchmal sei eine Aufstellung nicht möglich, weil der einzige geeignete Platz in einem Naturschutzgebiet liegt. Oder er gehört einem Landwirt, der keine Flächen abgeben will.

Christian Sommer, Vorstandsmitglied bei der Vodafone-Tochter Vantage Towers Quelle: Valèry Kloubert/Vantage Towers

In anderen Fällen wollen die Kommunen nicht. „Ein geringer Anteil von Gemeinden entwickelt hohe Kreativität, um Sendemasten zu verhindern“, sagt Sommer. Mal gehe es um Angst vor Strahlung, wofür es keine wissenschaftlichen Belege gibt, so Vantage Tower. In anderen Fällen würde Denkmalschutz vorgeschoben – obwohl schützenswerte Bauwerke hundert Meter und mehr entfernt seien.

„Wir bekommen Auflagen, von denen wir noch nie etwas gehört haben, obwohl sich unsere Leute seit vielen Jahren mit diesen Themen beschäftigen““, erklärt Sommer. Oder Anträge für Baugenehmigungen würden einfach nicht bearbeitet. Solche Hindernisse tauchten in „10 bis 15 Prozent“ der Gemeinden auf. Mit der Mehrheit der Behörden funktioniere die Zusammenarbeit dagegen „sehr gut“.

3000 Sendemasten betreibt die Vodafone-Tochter zurzeit in MV, Tendenz steigend. Nicht nur für die Beseitigung von „weißen Flecken“ auf der Mobilfunknetz-Karte sind zusätzliche Anlagen nötig, auch für neue Anforderungen wie das „Internet der Dinge“. Sommer: „Viele Bürger melden sich bei uns und fragen, ob sie einen Sendeturm in ihrem Dorf bekommen können, damit die Anbindung besser wird.“

Wenige torpedieren

Gerade in ländlichen Regionen werde digitale Infrastruktur immer wichtiger. „Das sehen wir ja gerade jetzt in der Pandemie, wo viele Leute im Homeoffice arbeiten.“ Es sei traurig, wenn der Ausbau der Technik „von wenigen torpediert wird“.

„Das hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert“, sagt Atilla Savas von der Berliner Firma B + W, die im Auftrag von Vodafone in MV nach Sendemast-Standorten sucht. Oft stünden Bürgermeister unter Druck von Einwohnern, die keine Veränderungen möchten. Erst vor wenigen Tagen dämpfte Landesminister Christian Pegel (SPD) Hoffnungen auf einen schnellen Bau von 200 Masten, die das Land selbst errichten will.

Gemeindetag: Das ist Demokratie

Der Städte- und Gemeindetag MV weist dagegen den Vorwurf, die Kommunen bremsten den Mobilfunkausbau, vehement zurück. „Wenn Einwohner eine solche Anlage in ihrem Ort mehrheitlich ablehnen, ist das Demokratie“, sagt Geschäftsführer Andreas Wellmann. Dann sei es an den Mobilfunkfirmen, Alternativen anzubieten – andere Standorte etwa oder Sendetürme mit weniger störendem Aussehen.

Die Gemeinde Steinhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) wirft der Vodafone-Tochter vor, die Aufstellung eines Mobilfunkmastes in ihrem Ortsteil Negast zu verzögern. 2019 schloss die Gemeindevertretung einen entsprechenden Vertrag ab – und wartet seitdem auf den Mast. Vantage Towers macht unerfüllbare Bedingungen der Gemeinde für den Stillstand verantwortlich, was diese zurückweist.

Von Gerald Kleine Wördemann