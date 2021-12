Steinhagen

Viele Orte in MV leiden unter schlechtem Mobilfunk-Empfang. Einer dieser weißen Flecken ist der Ort Negast in der Nähe von Stralsund. Dabei hat die Gemeinde Steinhagen, zu der Negast gehört, bereits vor zwei Jahren einen Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter Vodafone abgeschlossen.

30 Meter hoch soll der Sendeturm werden, der Negast aus dem Funkloch holen soll, auf einem freien Feld, 300 Meter von den nächsten Wohnhäusern entfernt. Alles schien in Ordnung. Aber geschehen ist seitdem nichts. Warum nicht, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.

Die Vodafone-Tochter Vantage Towers, die inzwischen für den Mastenbau des Düsseldorfer Mobilfunk-Konzerns zuständig ist, wirft der Gemeinde vor, sich gegen den Bau zu sperren. Bürgermeister Ludwig Wetenkamp (Grüne) weist das zurück. „Wir verhindern nichts“, sagt der ehrenamtliche Kommunalpolitiker, der als Professor für Hochfrequenztechnik an der Hochschule Stralsund lehrt.

Laut einer Sprecherin von Vantage Towers stellt eine Mehrheit in der Gemeindevertretung unerfüllbare Forderungen. So soll der Turm nur für eine begrenzte Zeit aufgebaut werden. Falls ihn eine Mehrheit der Einwohner später doch nicht mehr wolle, müsse der Mast wieder verschwinden. „Das ist nicht machbar“, sagt die Sprecherin. Eine Gemeinde könne nicht eine mehrere zehntausend Euro teure Investition, die für bessere Infrastruktur und Lebensqualität sorge, nur „auf Probe“ genehmigen – und dann bei Nichtgefallen wieder abblasen.

Tannenbaum steht schon, Mobilfunkmast noch nicht: Steinhagens Vize-Bürgermeister Michael Masson-Wawer im Ortsteil Negast Quelle: Christian Rödel

Auch Attila Savas von der Berliner Firma B + W, die für Vantage Towers in MV nach geeigneten Standorten sucht, sieht die Ursache dafür, dass der Turm noch immer nicht steht, in der Gemeinde. „Uns wurden immer wieder neue Standorte angeboten, mal mitten im Wald, wo es keine Stromversorgung für die Anlage gibt.“ Als schließlich ein geeigneter Platz gefunden wurde, habe die Gemeinde Probleme beim Wegerecht geltend gemacht – weil die einzige Zufahrt zum geplanten Bauplatz über private Grundstücke führt.

Kopfschütteln in der Gemeinde

In Negast sorgt diese Argumentation für Kopfschütteln. Das vermeintliche Problem mit dem Wegerecht sei überhaupt keins und längst gelöst. Laut Vize-Bürgermeister Michael Masson-Wawer passierte nichts, weil Vodafone und sein Tochter-Unternehmen einfach nichts gemacht haben. „Wir haben so oft nachgefragt, weil in der heutigen Zeit alle auf eine gute Internetverbindung angewiesen sind“, sagt er.

An der Gemeinde liegt es definitiv nicht“, erklärt Masson-Wawer. Verantwortliche bei Vodafone oder Vantage Towers seien nicht erreichbar. Einziger Ansprechpartner sei B + E und von dort kämen keine Antworten, zumindest keine, die bisher zu einer Lösung führten. Der Vorwurf, Negast wolle einen Sendemast nur „auf Probe“, sei falsch.

Neuer Anlauf im Januar

Bürgermeister Wetenkamp ist trotz der Verzögerungen zuversichtlich, dass es im Frühjahr doch noch mit dem Sendemast klappen könnte. Mittlerweile gebe es einen neuen Vertragsentwurf, weil statt Vodafone nun Vantage Towers zuständig ist. Sonst habe sich aber nichts geändert. Im Januar soll das Thema auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung, danach sind weitere Gespräche mit der Berliner Firma geplant. „Stellt das Ding doch endlich auf“, sagt Vize-Bürgermeister Masson-Wawer.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

300 bis 400 Standorte für neue Mobilfunkmasten, sogenannte Suchkreise, stehen bei Vantage Towers zurzeit für MV auf dem Arbeitsplan. In Nordwestmecklenburg nahm Vodafone erst vor ein paar Tagen fünf neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb, 16 weitere sollen 2022 folgen. Auch in Vorpommern-Greifswald nahm der Konzern fünf neue Sendeanlagen in Betrieb. In der Gemeinde Dersekow (Vorpommern-Greifswald) lehnte die Gemeindevertretung kürzlich den Bau eines Masts ab. Begründung: Der Ortsteil Alt Pansow sei bereits zu stark mit der nahen A 20 und Windrädern belastet.

Von Gerald Kleine Wördemann