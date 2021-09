Fusion der Rostocker Kliniken: Das denken Mediziner und Einwohner darüber

Rostock

Größer als zwischen dem Südstadt-Krankenhaus und der Uni-Medizin könnten die Unterschiede zwischen zwei Kliniken kaum sein: Die stadteigene Klinik fährt Millionen-Gewinne ein, zahlt ihren Mitarbeitern höhere Löhne und gilt als Vorzeige-Haus bundesweit. Die Uni-Medizin in Trägerschaft des Landes hingegen macht um die 30 Millionen Euro Verlust, der Ruf ist teils ramponiert. In vielen Bereichen – unter anderem der Kinder-Klinik – kann die Versorgung kaum noch sichergestellt werden. Erst im August hatten deshalb 41 Uni-Mediziner einen Brandbrief an die Landesregierung geschrieben.

Ärzte-Präsident Andreas Crusius hat nun eine Fusion beider Häuser ins Gespräch gebracht, um die Probleme zu lösen. Unter dem Dach der Uni sollen beide Standorte erhalten bleiben, sich aber auf ihre Stärken konzentrieren. Nun ist eine Debatte um die Zukunft der Krankenhäuser in Rostock entbrannt.

Das denken die Mediziner

Führende Mediziner im Land stehen einer Fusion von Südstadt-Klinikum und Uni-Medizin eher skeptisch gegenüber: „Wichtig ist, dass es funktionierende stationäre Strukturen gibt, die die Patientenversorgung gewährleisten“, sagt Stefan Zutz, Vorstandsvorsitzender des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Inwiefern eine Fusion dabei helfen könne, die fehlenden finanziellen Mittel an der Uni-Medizin zu kompensieren, sei fraglich. „Durch eine Fusion ließen sich vielleicht Stellen in der Verwaltung einsparen, bei der direkten Patientenversorgung wüsste ich nicht, wie dadurch mehr Stellen geschaffen werden sollen“, so Zutz.

Auch Steffen Büchner vom Kinder- und Jugendärzteverband zweifelt daran, dass sich eine Fusion reibungslos umsetzen lässt: „Wir begrüßen zwar, dass es Vorschläge zur Bildung eines gemeinsamen Eltern-Kind-Zentrums gibt“, sagt Büchner. „Menschlich betrachtet wird es aber ein sehr harter Weg werden, die Trägerschaft zu vereinigen“, glaubt er. Das habe sich bereits in der Vergangenheit gezeigt.

Eine schnelle Lösung hänge nun davon ab, inwieweit Stadt und Land inzwischen zu Zugeständnissen bereit seien. Für den Berufsverband sei die Trägerfrage eher zweitrangig. „Oberstes Ziel muss es sein, zeitnah eine gemeinsame Versorgung für die Kinder und Jugendlichen unter Einbindung der korrespondierenden Fachrichtungen in Rostock hinzubekommen“, betont Büchner.

Das denken die Rostocker

Darüber, dass in der Rostocker Uni-Klinik etwas getan werden muss, sind sich alle Rostocker einig: Ob eine Fusion das richtige Mittel ist, dabei gehen die Meinungen jedoch auseinander: „Wichtig ist eine gute medizinische Versorgung in Rostock“, sagt Hansestädterin Lydia Maaß. „Alles, was dabei hilft, sollte getan werden“, sagt die 79-Jährige in Sachen Rostocker Klinik-Debatte.

„Ich war oft in der Südstadt-Klinik in Behandlung und war mit der Pflege und dem Essen immer sehr zufrieden“, lobt die 90-jährige Gisela Dräger. Ähnlich sieht das auch Andreas Kühn. „Die Südstadt-Klinik ist, was das Niveau angeht, ein Vorreiter“, sagt er. Die Universitätsklinik sei dagegen eher unorganisiert und bedürfe mehr Kontrolle, moniert der 69-Jährige, der schon in beiden Kliniken behandelt worden sei.

Zudem kritisiert er, dass die Uni-Klinik in Rostock von Führungskräften geleitet werde, die nicht aus MV kommen. „Die Südstadt-Klinik ist natürlich kompakter, aber die Uni-Klinik ist ein großer medizinischer Tempel in Rostock“, betont Kühn die Wichtigkeit der Universitätsklinik. Er findet, dass beide Kliniken staatlich gefördert werden sollten.

Einigkeit herrscht über den Handlungsbedarf. Der in Kiel lebende Thomas Burmeister (38) ist, wie so viele Rostocker, in der Südstadt-Klinik auf die Welt gekommen. Seine beiden Omas erhielten im Südstadt-Klinikum „eine gute Versorgung bis zum Ende“, sagt er. Ohne eine Klinik-Fusion müsse ein Ausgleich von Kompetenzen zwischen den Kliniken gewährleistet sein. „Ein Zusammenschluss würde zu weiteren Rationierungen führen, eine klare Trennung hingegen die jeweiligen Spezialgebiete der Universitäts- und Südstadtklinik herausstellen“, so Burmeister.

Das ist die Lage

Während das Südstadt-Krankenhaus gerade den Spatenstich für ein 90-Millionen-Euro-Ausbauprogramm – das größte in der Geschichte der Klinik – feiern konnte, tobt in der Uni ein Streit um die Lage. Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) ist angezählt, Vorstandschef Christian Schmidt freigestellt.

Aus Sicht von Crusius sind die Finanzen das Hauptproblem: Die Geburtshilfe und Neugeborenen-Medizin etwa seien in Rostock an der Südstadt-Klinik angesiedelt. „Das sind Bereiche, die kostendeckend arbeiten können.“ Die Teile der Kinder-Medizin, die an der Uni verblieben sind, seien hingegen nach dem derzeitigen Abrechnungssystem in Deutschland nicht ohne Defizite zu betreiben.

Das will die Ärztekammer

Crusius kritisiert den Sparkurs an der Uni seit Jahren – aber ebenso, dass die Hansestadt sich Jahr für Jahr die Millionen-Überschüsse aus ihrem Krankenhaus auszahlen lässt. „Die Finanzierung der Kliniken in Deutschland läuft völlig falsch, das Abrechnungssystem mit Fallpauschalen ist ein Fehler“, sagt er. Große Klinik-Konzerne – aber auch Kommunen wie Rostock – würden Gewinne in Millionen-Höhe mit der Medizin machen.

„Aber in der Medizin muss es um Qualität gehen“, so Crusius. Gewinne müssten sofort wieder im Haus investiert werden. In moderne Technik, ins Personal. Vor allem der Uni ist die Südstadt seit Jahren ein Dorn im Auge: Das stadteigene Krankenhaus, in dem die Geburtshilfe und Frauenheilkunde der Uni untergebracht ist, würde sich auf rentable Bereiche konzentrieren – zulasten der Uni. Crusius will das mit der Fusion lösen.

Das denkt das Rathaus

Im Rathaus will von einer Fusion aber niemand etwas wissen. Stattdessen fordert Vize-Oberbürgermeister und Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) eine engere Kooperation. „Eine gemeinsame Kinderklinik am Standort Südstadt wäre ein wichtiger Schritt.“ Dass es die bisher nicht gebe, liege an der Uni-Medizin: „Gerade der holprige Prozess zum Eltern-Kinder-Zentrum zeigt doch, wie schwierig es im konkreten Fall ist, die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen.

