Fusion der Rostocker Kliniken: Was das wirkliche Problem ist

Rostock

Nur noch eine Führungsetage, keine (unnötigen) Doppelstrukturen, kein Kampf um Patienten, Geld und Personal mehr: Eine Fusion der Rostocker Südstadt- mit der landeseigenen Uni-Klinik – ja, sie könnte Sinn machen. Der Ansatz von Ärztepräsident Andreas Crusius, beide Häuser zu vereinen, damit sie sich dann auf ihre jeweiligen Stärken konzentrieren können, könnte dazu führen, dass es in Rostock wieder für alle Patienten erstklassige Medizin gibt, dass die Versorgungsprobleme in der Medizin endgültig behoben werden.

Ist das mit der Uni machbar?

Das Problem dabei ist: Es könnte so kommen, eine Garantie aber gibt es nicht. Und das dürfte vor allem am „Innenleben“ der Rostocker Uni-Medizin liegen. Seit Jahren sind sich dort viele Führungskräfte nicht grün. Hinter den Kulissen tobt ein Kampf um Mittel, Einfluss und Prestige. Schon zu oft standen in der Vergangenheit die Egos und Interessen einzelner Professoren einer erfolgreichen Neuaufstellung der größten Klinik im Land im Weg.

„Kulturelle“ Probleme an der Uni

An der Südstadt-Klinik hingegen scheint das anders, besser zu laufen. Wenn ernsthaft über eine Fusion gesprochen wird, muss eine Voraussetzung auf jeden Fall erfüllt sein: Die neue Großklinik muss den Geist der Südstadt behalten, nicht den der Uni-Medizin. Patienten müssen vor Eigeninteressen kommen. Stand jetzt aber gibt es berechtigte Zweifel, dass das umsetzbar ist.

Von Andreas Meyer