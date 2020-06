Rostock

Nur zehn neue Covid-19-Fälle in sieben Tagen – landesweit. Und erst ein erkrankter Urlauber seit Öffnung der Landesgrenzen vor gut vier Wochen. Die Corona-Lage in MV bleibt trotz des Urlauberansturms entspannt. Und genau deshalb plant die Landesregierung nach OZ-Informationen nun weitere Lockerungen: Bereits am Dienstag könnten Kontaktverbote, Sperrstunden für Restaurants und auch der Zuschauer-Bann bei Sportveranstaltungen gekippt werden. Spätestens ab August sollen auch Hansa, Empor, die Seawolves und Co. wieder vor Fans spielen.

Am Vormittag will sich die Landesregierung mit Vertretern von Kommunen, Gewerkschaften und auch Wirtschaftsverbänden an den Tisch setzen. „Alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie kommen auf den Prüfstand“, sagt Andreas Timm, der Sprecher von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Im Detail soll es um folgende Themen gehen:

Maskenpflicht

In einer nichtrepräsentativen Umfrage der OZ hatten sich mehr als drei Viertel der Teilnehmer für eine Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel in MV ausgesprochen. Auch darum wird es am Dienstag gehen. Eine Abschaffung ist aber unwahrscheinlich. Prof. Dr. Emil Reisinger, Tropenmediziner an der Uni-Klinik Rostock und der Corona-Experte des Landes, jedenfalls spricht sich bereits dafür aus, dass die Masken noch einige Zeit getragen werden sollten: „Die Masken bieten einen gewissen Schutz und ermöglichen uns so viele andere Lockerungen.“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) lässt sich eine Entscheidung noch offen: Die werde erst Dienstag abgestimmt.

Sport

Gute Nachrichten könnte es hingegen am Dienstag bereits für Sportler und Fans geben: Ab der neuen Saison sollen Fans wieder ihre Teams anfeuern dürfen. Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) will im Kabinett dafür werben, zur neuen Saison auf allen Ebenen wieder einen regulären Trainings- und Spielbetrieb im Sport zuzulassen. „Ziel ist es, dass neben dem Trainingsbetrieb auch möglichst rasch der Spielbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport in allen Sportarten und auch mit Zuschauern in begrenzter Zahl wiederaufgenommen werden kann“, sagte ein Sprecher der Ministerin.

Restaurants

Aktuell gilt für die Gaststätten und Restaurants in MV eine Sperrstunde. Nur bis 23 Uhr dürfen sie Gäste bewirten. Auch das könnte sich bereits am Dienstag ändern: Nach OZ-Informationen wird in der Regierung darüber diskutiert, längere Öffnungszeiten zu ermöglichen.

Kitas

Die Schulen im Land sollen nach den Sommerferien wieder komplett und regulär Unterricht anbieten. Auch die Kindertagesstätten in MV sind bereits wieder geöffnet – allerdings mit Einschränkungen. Aufgrund der strengen Hygienevorgaben können längst nicht alle Kinder betreut werden – und wenn, dann zeitlich eingeschränkt. Auch Lockerungen dieser Regeln stehen nun zur Debatte. Auch in diesem Punkt soll Ministerin Drese die treibende Kraft sein. Sie will die Eltern in der Krise stärker entlasten.

Tagestourismus

Hotels und Pensionen dürfen schon seit Wochen wieder komplett öffnen. Doch wer nur einen Tagesausflug in den Nordosten machen will, muss bisher draußen bleiben. MV erlaubt die Einreise bisher nur jenen, die mehrere Nächte im Land bleiben wollen. „Das Thema ist auch in der Regierung umstritten“, so ein hochrangiger Schweriner Beamter. Das eine Lager wolle Tagesgäste wieder ins Land lassen – um Restaurants und auch Handel zu stärken. Die Gegner hingegen fürchten ein zu großes Risiko, weil bei Tagestouristen im Fall der Fälle die Infektionsketten schwerer nachzuvollziehen seien. Gleiches gilt für Busreisen, die ebenfalls bisher verboten sind.

Veranstaltungen

Am Dienstag soll es zudem auch um das Thema Veranstaltungen gehen. Aktuell erlaubt MV Großveranstaltungen nur bis maximal 300 Teilnehmer und dann auch nur im Freien. In geschlossenen Räumen sind bei Versammlungen sogar nur 100 Personen zulässig, Bei Familienfeiern – Hochzeiten etwa – maximal 75 Gäste. Diese Grenzen könnten am Dienstag ebenfalls nach oben korrigiert werden. Denkbar, so heißt es aus Regierungskreisen, sei auch, dass Bars, Clubs und Diskotheken vielleicht doch früher als geplant wieder öffnen dürfen – mit Auflagen.

Kontaktverbot

Andere Bundesländer haben es bereits vorgemacht – Berlin zum Beispiel: Dort wurden die strengen Kontaktverbot bereits außer Kraft gesetzt. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen dürfen sich weiterhin nur zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen oder zwei Haushalte. Aus Schwerin gibt es nun Signale, dies aufzuweichen.

Von Andreas Meyer