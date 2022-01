Heiligendamm/Berlin

Was für eine Geschichte: Ein britischer Polizist spioniert in Auftrag des Landeskriminalamtes (LKA) Mecklenburg-Vorpommerns einen US-Bürger aus. Geschehen beim G8-Gipfel, dem Treffen der Regierungschefs der acht wichtigsten Industrienationen, im Jahre 2007 in Heiligendamm.

15 Jahre später hat der Fall ein juristisches Nachspiel am Verwaltungsgericht in Schwerin. Denn das Opfer fordert Klarstellung, dass seine Überwachung illegal, also ohne Rechtsgrundlage erfolgte.

Aus Polizist Mark Kennedy wurde Aktivist „Mark Stone“

Jason Kirkpatrick (53) ist ein ruhiger und freundlicher Mann. Kommunikation sei sein Geschäft. Gerade schreibe er einen Beitrag für die „New York Times“, erzählt er im Gespräch mit der OZ. Kirkpatrick ist US-Amerikaner, er lebt seit 2003 in Berlin. Kommunikation und Pressearbeit sei auch seine Aufgabe gewesen, als er 2007 mit anderen Aktivisten zum G8-Gipfel nach Heiligendamm kam. Dort trafen sich Angela Merkel, George W. Bush, Wladimir Putin und andere Mächtige zum Wirtschaftsgipfel – begleitet von massiven Protesten. Von bis zu 100 000 Gegendemonstranten war damals die Rede, 16 000 Polizisten waren im Einsatz.

In Heiligendamm habe der britische Polizist Mark Kennedy, den Kirkpatrick damals als „Mark Stone“ kannte, ihn und andere ausspioniert. Kennedy sei Beamter der National Public Order Intelligence Unit (NPOIU), eine Sondereinheit der britischen Polizei, gewesen. Über Jahre habe er auch den US-Bürger Kirkpatrick bespitzelt, Informationen nach London geliefert. Pikant: Im Frühjahr 2007 spielte dabei das LKA in Rampe bei Schwerin eine wichtige Rolle. In dessen Auftrag habe Kennedy spioniert.

Vertrag von 2007 zwischen dem LKA und der britischen Polizei

Kirkpatrick winkt mit dem Deckblatt einer Akte. Eine Vereinbarung zwischen LKA und NPOIU mit Datum 17.04.2007. Für ihn das Eingeständnis: Das LKA nutzte die Dienste des britischen Spitzels Kennedy. Ein klarer Verstoß, sagt Kirkpatricks Anwältin Anna Luczak. Rechtswidrig. Denn: „Es gab kein Rechtshilfeabkommen zur Gefahrenabwehr“, so Luczak. „Es gab keine rechtliche Grundlage für den Einsatz des ausländischen Polizisten.“

Mark Kennedy habe über Jahre mehrere Personen ausspioniert. Das sei aktenkundig über Verfahren in Großbritannien. Nur die Spitzeltätigkeit in Deutschland sei noch nicht aufgearbeitet. Immerhin: Das LKA in MV habe zugegeben, dass Kennedy im Einsatz war.

Opfer erfuhr es erst 2011: „Ich war schockiert“

„Ich war schockiert“, sagt Jason Kirkpatrick. Er habe Kennedy für einen „Kumpel“ gehalten. Bis heute habe er Albträume, könne Menschen weniger als früher vertrauen. Erfahren habe er erst 2011 davon, dass „Stone“ alias Polizist Kennedy ihn 2007 und auch davor ausspionierte.

Kirkpatrick schildert ein enges Verhältnis. Kennedy habe sich auch als Aktivist ausgewiesen, sei bei ihm mehrfach zu Besuch gewesen, habe in Berlin übernachtet. „Er kannte meinen Tür-Code, meine Freunde und Partner“, so Kirkpatrick. Kennengelernt hätten sie sich in Irland. „Wir haben zusammen im Pub ein Bier getrunken.“ Mittlerweile weiß der US-Mann: Spion Kennedy habe seine Zielperson, ihn, für ungefährlich eingestuft und dies auch seinen Vorgesetzten gemeldet. Er sei „mehr beschäftigt mit Medien als mit Aktion“ – so stehe es in Akten.

Anwältin nennt Polizist Kennedy „eine lebende Wanze“

Er sei völlig unbescholten, versichert Patrick. Dann zeigt er sein Polizeiführungszeugnis. Ohne Eintrag. „Ich bin mit meinem Fahrrad über keine rote Ampel gefahren.“ Über Jahre gab es dennoch Berichte von Polizist Kennedy. Anwältin Luczak bezeichnet diesen als „eine lebende Wanze“, die immer wieder Auskunft über Kirkpatrick gab.

Nun kommt Schwerin ins Spiel. Das Verwaltungsgericht bestätigt: Am 28. Januar werde es dort einen Verhandlungstermin zu der Frage geben, ob der Einsatz eines britischen Polizisten rund um den G8-Gipfel rechtswidrig war, so Gerichtssprecher Christoph Voetlause. Ungewöhnlich: Ob es eine Entscheidung gebe, sei ungewiss, schreibt er mit Verweis auf die Corona-Pandemie. Man wolle ja niemanden „unnötigen Gesundheitsrisiken aussetzen“. Der Verhandlungstermin war schon einmal wegen Corona um ein Jahr verschoben worden.

Innenministerium bestätigt Fall – keine weiteren Auskünfte

Das Schweriner Innenministerium, wegen der Beteiligung des LKA Vertreter der beklagten Landesregierung, bestätigt den Fall, hält sich aber bedeckt. Es sei „Klagabweisung beantragt“ worden, so eine Sprecherin. Alles rechtens? Wegen des laufenden Verfahrens gebe es keine weiteren Auskünfte.

Jason Kirkpatrick wird nicht aufgeben. Seit einem Jahrzehnt kämpft er „um Gerechtigkeit“, wie er es nennt. Dann eine Botschaft an den deutschen Kanzler: „Olaf Scholz sollte nicht zulassen, dass Klimaschutzaktivisten ausgespitzelt werden.“

„Er ist ein Kämpfer“, sagt Anwältin Luczak über ihren Mandanten. Am 28. Januar wird der 53-Jährige im Verwaltungsgericht Schwerin sein. Ein Zweckbau mit engen Fluren, etwas miefig. Oder später. Irgendwann. Solange es dauert.

